Fallece Manuel Lapuente, histórico entrenador y referente del futbol mexicano

El estratega multicampeón dirigió al Tri en Francia 1998, conquistó Confederaciones 1999 y dejó legado perdurable en clubes como Puebla, Necaxa y América

Nacido el 15 de mayo de 1944 en la ciudad central mexicana de Puebla, Lapuente fue uno de los estrategas más relevantes en el futbol nacional, después de haber conquistado cinco títulos de liga.

CIUDAD DE MÉXICO.- El entrenador Manuel Lapuente, uno de los más ganadores e influyentes en la historia del fútbol mexicano y quien dirigió a la selección de su país en el Mundial de Francia en 1998, ha fallecido, informó la federación nacional. Tenía 81 años.

“La familia del futbol mexicano lamenta profundamente el fallecimiento de uno de los jugadores y entrenadores más importantes, entrañables e influyentes de nuestro deporte. Don Manuel Lapuente es y será una leyenda del fútbol. Descanse en paz”, publicó en sus redes sociales la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Leyenda del fútbol mexicano como jugador y director técnico. Dentro de su gran historia fue multicampeón de Liga y entrenador de la Selección de México”.

El comunicado no dio a conocer la causa del deceso.

Nacido el 15 de mayo de 1944 en la ciudad central mexicana de Puebla, Lapuente fue uno de los estrategas más relevantes en el futbol nacional, después de haber conquistado cinco títulos de liga: dos con Puebla (temporadas 1982-1983 y 1989-1990), dos más con Necaxa (1994-1995 y 1995-1996) y uno con América (Verano 2002).

Su cosecha de coronas de liga lo iguala en el segundo puesto de la lista histórica con Víctor Manuel Vucetich. Ignacio Trelles y el brasileño Ricardo Ferretti son los máximos ganadores con seis títulos.

Como seleccionador nacional, Lapuente tuvo dos etapas y en la segunda alcanzó uno de los logros más relevantes con el título de la Copa Confederaciones de 1999, después de vencer en la final 4-3 a Brasil en el Estadio Azteca. Un año antes había llevado al Tri a la conquista de la Copa Oro, venciendo en la final por 1-0 a Estados Unidos.

Lapuente también dirigió al equipo tricolor en el Mundial de Francia. Sobrevivió a la fase de grupos —en la que estuvo emparejado con Bélgica, Países Bajos y Corea del Sur– para ser eliminado por Alemania, que se impuso por 2-1 en los octavos de final.

Su historial en el banquillo del Tri fue de 67 partidos en los periodos de 1990-1991 y 1997-2000 con 33 triunfos, 18 empates y 16 derrotas.

El destacado entrenador comenzó su trayectoria en el fútbol como jugador con Monterrey a los 20 años en 1964. Defendió también los colores del Necaxa, Puebla y su último equipo fue Atlas, con el que se retiró en 1974. En trece ocasiones fue convocado a la Selección Nacional.