Impulsa González con hat trick contundente goleada de Chivas sobre Atlas

El triunfo coloca a Chivas en zona de clasificación directa, mientras el delantero llega a diez goles y lidera tabla de artilleros

Con “Hat Trick” de Armando “Hormiga” González, las Chivas golean 4-1 al Atlas en el clásico tapatío. [X]

GUADALAJARA, México.- Armando González brilló con un “hat trick”, con el que encabezó el sábado la goleada de Chivas por 4-1 sobre Atlas en el clásico de la ciudad de Guadalajara, para reanimar sus opciones de clasificarse de forma directa a la liguilla del torneo Apertura de la Liga MX.

González mandó cabezazos a las redes a los 10 y 29 minutos. Selló su mejor actuación como profesional deslizándose para anotar a los 51. Luis Romo fue el otro anotador rojiblanco a los 27.

Mateo García hizo más decorosa la goleada con la primera acción de peligro de los rojinegros a los 63.

Chivas retomó la senda del triunfo para ubicarse con 23 puntos en la sexta posición, que otorga el último pase directo a la liguilla. Atlas se estancó en el 11er sitio con 16 unidades.

González hizo gala de sus dotes como goleador cuando dejó la marca de dos defensores para hacer el primero de sus tantos de cabeza.

Romo amplió la ventaja con un remate a quemarropa dentro del área.

Antes de cumplirse la primera media hora, González estuvo muy atento para lanzarse de palomita y mandar otro testarazo a las redes luego de un rebote en el travesaño. Culminó su gran actuación en un trazo rasante, que alcanzó barriéndose y bombeando el esférico ante la salida del arquero colombiano Camilo Vargas.

Con su gran actuación, “Hormiga” González llegó a 10 tantos en el campeonato para situarse como líder de la tabla de artilleros junto con el portugués Paulinho de Toluca, quien es el vigente bicampeón goleador.

Tigres asciende al 2do sitio

André-Pierre Gignac marcó a los 61 minutos y Ángel Correa hizo lo propio a los 74 para que Tigres venciera en casa 2-0 a Tijuana y trepara a la segunda posición del campeonato.

El conjunto universitario cuenta con 32 unidades, mismas que el líder Toluca, que juega este domingo su partido de la jornada ante Pachuca. Xolos cayó a la séptima posición al quedarse con 21 unidades.

Para el estelar delantero francés Gignac fue apenas su segunda diana del campeonato para llegar a 221 en su historial con Tigres. El argentino Correa llegó a seis dianas en el curso y a 11 desde que se unió a los felinos.

Pumas salva un empate

José Juan Macías convirtió un penal en el inicio del tiempo de descuento con el que Pumas salvó un empate 1-1 ante León, tras el gol marcado por José Alvarado a los 57.

La igualada deja a Pumas en la 12da posición con 15 unidades; León hilvanó su octava jornada sin victoria para quedarse en la 16ta posición con 13.