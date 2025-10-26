Brilla Yamamoto con juego completo y Dodgers empatan la Serie Mundial

El japonés retiró a 20 bateadores consecutivos y permitió una carrera, mientras Smith impulsó ofensiva clave con jonrón decisivo en la séptima

El japonés Yoshinobu Yamamoto, de los Dodgers de Los Ángeles, lanza en el segundo juego de la Serie Mundial ante los Azulejos de Toronto, el sábado 25 de octubre de 2025 (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)

TORONTO.- Yoshinobu Yamamoto lanzó un juego completo de cuatro hits por segunda vez consecutiva, el primero en la Serie Mundial desde 2015, y los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores, vencieron el sábado 5-1 a los Azulejos de Toronto para empatar el Clásico de Otoño a un triunfo por bando.

Después de un juego completo de tres hits contra Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional —el primero de postemporada desde 2017—, Yamamoto retiró a sus últimos 20 rivales en el primer juego completo en la Serie Mundial desde que el dominicano Johnny Cueto de Kansas City logró uno contra los Mets de Nueva York en el segundo duelo de 2015.

Ningún pitcher había lanzado juegos completos consecutivos en la postemporada desde Curt Schilling, as de Arizona, quien consiguió tres seguidos en la serie divisional y la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2001.

Will Smith remolcó tres carreras por los Dodgers, rompiendo un empate a una con un jonrón en la séptima entrada contra Kevin Gausman, quien había retirado a 17 bateadores consecutivos. Max Muncy agregó otro jonrón solitario más tarde en ese inning para echar del montículo a Gausman.

Yamamoto, derecho de 27 años en su segunda temporada en las Grandes Ligas, efectuó 105 lanzamientos —73 de ellos strikes— después de realizar 111 contra los Cerveceros. Necesitó 23 lanzamientos para completar la primera entrada antes de asentarse.

El japonés ponchó a ocho y no dio bases por bolas. Mejoró a 5-1 en dos postemporadas con los Dodgers, quienes tienen un récord de 7-1 en sus aperturas.

Usando una variedad de seis lanzamientos, Yamamoto permitió su única carrera en la tercera entrada después de golpear a George Springer cerca de la muñeca con un lanzamiento y permitir un sencillo del dominicano Vladimir Guerrero Jr. contra la pared del jardín izquierdo.

Ése fue el último corredor permitido por Yamamoto, quien comenzó su racha retirando al mexicano Alejandro Kirk con un elevado de sacrificio.

Freddie Freeman conectó un doble con dos outs en la primera entrada y anotó con un sencillo de Smith.

Smith conectó un jonrón al segundo nivel del graderío del jardín izquierdo con una recta en cuenta completa. Dos bateadores después Muncy conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo ante una recta en la esquina exterior. Jeff Hoffman lanzó un wild pitch que permitió una carrera en la octava y Smith siguió con un rodado que resultó en una jugada de selección que impulsó otra.

Después de un día de viaje , la serie se reanuda el lunes por la noche en el Dodger Stadium .

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-0. El boricua Kiké Hernández de 4-0. El cubano Andy Pagés de 4-1 con una anotada.

Por los Azulejos, el dominicano Guerrero Jr. de 4-1. El mexicano Kirk de 3-0 con una remolcada. El venezolano Andrés Giménez de 3-0.