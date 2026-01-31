Fallece a los 71 años la actriz cómica Catherine O’Hara

La actriz Catherine O'Hara en la fiesta Vanity Fair de los Oscar en Beverly Hills, California el 9 de febrero del 2020. (Evan Agostini/Invision/AP)

LOS ÁNGELES (AP) — Catherine O’Hara, la talentosa actriz cómica canadiense de “SCTV” que hizo el papel de la atribulada madre de Macaulay Culkin en dos películas de “Home Alone” y la excéntrica matriarca Moira Rose en la comedia “Schitt’s Creek”, falleció el viernes. Tenía 71 años.

O’Hara murió en su casa en Los Ángeles “tras una breve enfermedad”, según un comunicado de su agencia, Creative Artists Agency. No se disponía de más detalles.

La carrera de O’Hara comenzó en Second City en Toronto en la década de 1970. Fue allí donde trabajó por primera vez con Eugene Levy, quien se convertiría en un colaborador de toda la vida y su coprotagonista en “Schitt’s Creek”. Los dos formarían parte del elenco original del programa de sketches “SCTV”, abreviatura de “Second City Television”, que comenzó en la televisión canadiense en la década de 1970 y se emitió en NBC en Estados Unidos a principios de los años 80, lanzando las carreras de otros destacados comediantes canadienses, como Martin Short, John Candy, Andrea Martin, Rick Moranis y Joe Flaherty.

Hollywood no sabía del todo qué hacer con O’Hara y su estilo disperso. Interpretó personajes secundarios excéntricos en “After Hours” de Martin Scorsese en 1985 y “Beetlejuice” de Tim Burton en 1988, un papel que retomaría en la secuela de 2024.

Interpretó de manera más seria a una madre horrorizada que accidentalmente abandonó a su hijo en las dos películas de “Home Alone”. Las películas estuvieron entre las más taquilleras de principios de la década de 1990 y su ambientación navideña las convirtió en perennes en la televisión.

Su coprotagonista Culkin fue uno de los que le rindieron homenaje el viernes.

“Mamá, pensé que teníamos tiempo”, escribió Culkin en Instagram junto a una imagen de “Home Alone” y una recreación reciente de la misma pose. “Quería más. Quería sentarme en una silla junto a ti. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te amo. Te veré más tarde”.

O’Hara encontraría su lugar con el grupo de profesionales de la improvisación reunidos por Christopher Guest para una serie de falsos documentales que comenzaron con “Waiting for Guffman” en 1996 y continuaron con “Best in Show” en 2000, “A Mighty Wind” en 2003 y “For Your Consideration” en 2006.

“Best in Show” fue la película más exitosa y mejor recordada de la serie. La película la ve emparejada como la esposa de Levy mientras la pareja, Gerry y Cookie Fleck, lleva a su perrito a una exposición canina, y se encuentra constantemente con los antiguos amantes de Cookie en el camino.

“Schitt’s Creek” fue un triunfo culminante en su carrera y la personificación perfecta de su talento cómico. El pequeño programa creado por Levy y su hijo Dan sobre una familia adinerada obligada a vivir en un pequeño pueblo dominaría los Emmys en su sexta y última temporada. Trajo a O’Hara, siempre una figura querida, una nueva generación de fanáticos y la colocó en el centro de la atención cultural.

O’Hara le dijo a The Associated Press que imaginaba a Moira, una ex estrella de telenovelas, como alguien que se había casado con un rico y quería “recordar a todos que (ella también era) especial”. Con un acento exagerado y un vocabulario estrafalario, Moira hablaba como nadie más para mostrar su deseo de ser diferente, dijo O’Hara. Para perfeccionar la voz de Moira, O’Hara revisaba viejos libros de vocabulario, “Moira-izando” el diálogo aún más de lo que ya estaba escrito.

También revivió su carrera y la llevó a un giro dramático en “The Last of Us” de HBO y a un papel serio como productora de Hollywood en “The Studio”, ambos de los cuales le valieron nominaciones al Emmy.

Le sobreviven su esposo, Bo Welch, sus hijos Matthew y Luke, y sus hermanos Michael O’Hara, Mary Margaret O’Hara, Maureen Jolley, Marcus O‘Hara, Tom O’Hara y Patricia Wallice.