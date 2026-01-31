Senado de EU aprueba acuerdo de financiación del gobierno

Policías patrullan cerca del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, el viernes 30 de enero de 2026. (AP Foto/Rahmat Gul)

WASHINGTON (AP) — El Senado de Estados Unidos aprobó el viernes una iniciativa para financiar la mayor parte del gobierno hasta finales de septiembre y a la vez logró una extensión temporal a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, dándole dos semanas al Congreso para debatir nuevas restricciones a las redadas migratorias federales en todo el país.

Ante la posibilidad de que ocurriera un cierre del gobierno el fin de semana, el presidente Donald Trump alcanzó el jueves un acuerdo de gasto con los demócratas de la cámara alta tras las muertes de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis. Los demócratas indicaron que no votarían por el proyecto de ley más amplio de gasto público a menos que el Congreso sopese un proyecto de ley para que los agentes no porten máscaras, exigir la obligación de presentar más órdenes de arresto y permitir que las autoridades locales ayuden a investigar cualquier incidente.

“La nación está alcanzando un punto de quiebre”, advirtió el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, después de la votación. “El pueblo estadounidense exige que el Congreso actúe y obligue a un cambio”.

Mientras los legisladores de ambos partidos pedían investigaciones sobre los tiroteos letales, Trump dijo que no quería un cierre y negoció el inusual acuerdo con Schumer, frecuentemente su adversario. Luego, Trump alentó a los miembros de ambos partidos a emitir un “muy necesario voto bipartidista de ‘sí'”.

El proyecto de ley fue aprobado con 71 votos a favor y 29 en contra, y ahora pasará a la Cámara de Representantes, que no tiene programado reanudar sus labores sino hasta el lunes. Eso significa que el fin de semana el gobierno podría sumirse en un cierre parcial temporal hasta que el proyecto sea aprobado.

El presidente de la cámara baja, Mike Johnson —quien sostuvo una conferencia telefónica el viernes con legisladores republicanos—, indicó que prevé que ese recinto vote el lunes por la noche. Pero es incierto cuánto apoyo recibirá el paquete.

La facción más conservadora de los representantes republicanos ha expresado su oposición a que se limiten los fondos de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), lo que hace que Johnson dependa de los demócratas, que tienen sus propias objeciones a financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sin que se apliquen restricciones inmediatas.

Debate de dos semanas sobre el ICE

No estaba claro cuán involucrado estará Trump en las negociaciones sobre nuevas restricciones a los arrestos de inmigrantes, ni si los republicanos y demócratas podrían hallar puntos en los que sí puedan alcanzar un acuerdo.

Los demócratas del Senado no apoyarán una extensión de la financiación de Seguridad Nacional en dos semanas “a menos que controle al ICE y ponga fin a la violencia”, advirtió Schumer. “Si nuestros colegas no están dispuestos a implementar un cambio real, no deberían esperar votos demócratas”.

De manera similar, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, les dijo a los periodistas que cualquier cambio en el proyecto de ley de seguridad nacional necesita ser “significativo y transformador”.

En ausencia de un “cambio drástico”, señaló Jeffries, “los republicanos tendrán otro cierre” gubernamental.

El líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, dijo que ambas partes se “sentarán de buena fe”, pero será “realmente, realmente difícil lograr algo”, especialmente en tan poco tiempo.

“Nos mantendremos esperanzados, pero hay algunas diferencias de opinión bastante significativas”, apuntó Thune.

Los demócratas exigen cambios

Demócratas furiosos le han pedido a la Casa Blanca que “ponga fin a las patrullas itinerantes” en las ciudades y se coordine con las policías locales en los arrestos de inmigrantes, incluyendo la exigencia de que haya reglas más estrictas para las órdenes de arresto.

Además quieren un código de conducta exigible para que los agentes rindan cuentas cuando violen reglas. Schumer indicó que debería requerirse que los agentes actúen “sin máscaras y con cámaras corporales encendidas”, y que porten una identificación adecuada, todo lo cual es una práctica común en la mayoría de las agencias policiales.

Alex Pretti, un enfermero de 37 años, murió a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza el 24 de enero, dos semanas después de que la manifestante Renee Good falleciera al ser baleada por un agente del ICE. Funcionarios del gobierno, incluida la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declararon en un principio que Pretti se había acercado agresivamente a los agentes, pero gran cantidad de videos contradicen esa afirmación.

Resistencia republicana

Las concesiones del presidente a los demócratas provocaron resistencia de algunos republicanos del Senado, lo que retrasó las votaciones finales y proporcionó un indicio del debate que se llevará a cabo las próximas dos semanas. En un encendido discurso en el pleno, el senador Lindsey Graham, aliado de Trump, advirtió que los republicanos no deberían ceder demasiado.

“Al Partido Republicano, ¿dónde han estado?”, preguntó Graham, y agregó que los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza han sido “calumniados y difamados”.

Varios republicanos han dicho que, si los demócratas van a presionar para que se le impongan restricciones al ICE , ellos presionarán para que haya restricciones a las llamadas “ciudades santuario”, que según dicen no hacen lo suficiente para combatir la inmigración ilegal.

“No hay manera de que vayamos a permitir que los demócratas incapaciten a las fuerzas policiales y detengan las deportaciones a cambio de financiar el DHS”, aseveró el senador republicano Eric Schmitt antes de la votación.

De todas formas, algunos republicanos dijeron creer que se requieren cambios en las operaciones del ICE, aunque es improbable que acepten todas las solicitudes de los demócratas.

“Creo que en el último par de días ha habido una mejoría”, manifestó el senador republicano Rand Paul. “Creo que la retórica se ha moderado un poco, en Minnesota”.

Promesas de último momento

Después de que Trump anunciara el acuerdo con los demócratas, Graham detuvo los proyectos de ley de gasto público durante casi un día hasta que Thune acordó darle un voto sobre su proyecto de ley en torno a las ciudades santuario en una fecha posterior.

Por separado, Graham también estaba protestando por la derogación de una nueva ley que otorga a los senadores la capacidad de demandar al gobierno por millones de dólares si se accede a sus datos personales o de oficina sin su conocimiento, como le sucedió a él y a otros senadores dentro de la así llamada investigación Arctic Frost sobre el ataque del 6 de enero de 2021 por parte de partidarios de Trump en el Capitolio.

El proyecto de ley de gastos, que fue aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada, derogaría esa ley. Pero Graham señaló que Thune había acordado tomar en cuenta un proyecto de ley por separado que les permitiría a “grupos y ciudadanos privados” involucrados en la investigación de Jack Smith interponer una demanda.