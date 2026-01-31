Realizará Municipio jornada integral de salud este sábado

Nuevo Laredo, Tam.- En cumplimiento a la política pública de prevención en materia de salud impulsada por el Gobierno Municipal, este sábado 31 de enero se llevará a cabo una jornada integral de servicios médicos en el Monumento a Fundadores, informó la secretaria de Bienestar Social, Liliana Arjona Barocio, al destacar que estas acciones buscan reducir riesgos de enfermedades y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

La funcionaria subrayó que acercar servicios como la vacunación y estudios preventivos especializados a la población representa un avance significativo en la atención primaria de la salud, especialmente para los sectores más vulnerables.

Esta actividad busca acercar servicios de salud de manera accesible, rápida y segura, facilitando la atención preventiva para niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

“Estamos llevando la salud directamente a la comunidad, con servicios que pueden marcar una gran diferencia en la calidad de vida de las familias. La prevención es clave y estas jornadas nos permiten detectar a tiempo posibles padecimientos”, expresó Arjona Barocio.

Durante la jornada se contará con vacunación en modalidad Drive Thru, lo que permitirá a las y los asistentes recibir su vacuna sin necesidad de descender de su vehículo, agilizando el proceso y brindando mayor comodidad. Se aplicarán dosis contra influenza, disponibles a partir de los seis meses de edad; contra COVID-19, también desde los seis meses, y contra neumococo, dirigida a personas mayores de 50 años.

Uno de los servicios más relevantes será la aplicación de pruebas de Hemoglobina Glucosilada, un estudio fundamental para conocer el promedio de los niveles de glucosa en sangre durante los últimos tres meses.

“La prueba de Hemoglobina Glucosilada es una herramienta muy valiosa porque permite detectar de manera oportuna la diabetes o dar seguimiento adecuado a quienes ya viven con este padecimiento. Conocer esta información a tiempo ayuda a prevenir complicaciones y a tomar mejores decisiones para el cuidado de la salud”, subrayó la secretaria de Bienestar Social.

Arjona Barocio resaltó que poner este estudio al alcance de la ciudadanía representa un beneficio directo, ya que fomenta la cultura de la prevención, el autocuidado y contribuye a mejorar la salud pública en la ciudad.

La jornada se desarrollará en el Monumento a Fundadores, ubicado sobre la avenida Guerrero, entre Héroe de Nacataz y Maclovio Herrera, en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en un entorno seguro y con atención ágil.

Esta iniciativa se realiza por impulso de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, como parte del compromiso del Gobierno Municipal de implementar acciones directas que fortalezcan la salud de la población y eleven la calidad de vida de las familias, acercando servicios preventivos de manera práctica y eficiente.