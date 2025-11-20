Extienden Rockets su racha triunfal con gran actuación de Sengun en Cleveland

El pívot de los Rockets de Houston Alperen Sengun avanza hacia la canasta frente al pívot de los Cavaliers de Cleveland Evan Mobley en el encuentro del miércoles 19 de noviembre del 2025. (AP Foto/Sue Ogrocki)

CLEVELAND.- Alperen Sengun tuvo 28 puntos y 11 rebotes, Kevin Durant anotó 20 unidades, y los Rockets de Houston extendieron su racha a cinco victorias al superar el miércoles 114-104 a los Cavaliers de Cleveland.

Aaron Holiday anotó 14 de sus 18 puntos en el último cuarto para Houston, que tiene un récord de 10-1 desde que comenzó la temporada con dos derrotas. Jabari Smith Jr. anotó 14 y Amen Thompson tuvo 12 tantos, nueve tablas y cinco robos.

De’Andre Hunter anotó 25 puntos para liderar a los Cavaliers. Donovan Mitchell agregó 21, incluyendo 19 en el período final cuando se acercaron a 77-76 antes de que los Rockets respondieran con canastas consecutivas de Sengun y Thompson.

Evan Mobley tuvo 18 tantos, pero falló seis de sus diez intentos de tiro libre para Cleveland, que cayó a 2-2 en una serie de seis partidos en casa, la más larga de la temporada. Jarrett Allen agregó ocho puntos y siete rebotes.

El base de los Cavaliers, Darius Garland (dedo gordo del pie izquierdo) y el alero Jaylon Tyson (conmoción) se perdieron su quinto partido consecutivo, mientras que el escolta Sam Merrill (esguince en la mano derecha) se lesionó el lunes contra Milwaukee. Tyson podría regresar el viernes.