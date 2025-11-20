Anuncian ampliación de horario de atención en el Centro de Inscripción SENTRI

Laredo, Tx.– La Oficina de Operaciones de Campo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés), anunció la actualización del horario de atención del Centro de Inscripción para la Inspección Rápida de la Red Electrónica Segura para Viajeros (SERN, por sus siglas en inglés) en el Puerto de Entrada de Laredo. Este cambio forma parte del compromiso continuo de CBP por mejorar el servicio al cliente y agilizar el proceso de inscripción para viajeros de confianza.

“El Puerto de Entrada de Laredo se compromete a brindar un servicio excepcional a nuestros viajeros de confianza. Al ampliar el horario del Centro de Inscripción SENTRI, ofrecemos mayor flexibilidad y accesibilidad para que los solicitantes completen el proceso de inscripción”, declaró el Director del Puerto, Alberto Flores.

“Esta es solo una de las muchas maneras en que seguimos priorizando la eficiencia y la participación de la comunidad”, continuó.

El programa SENTRI está diseñado para agilizar el ingreso a Estados Unidos de viajeros de bajo riesgo previamente aprobados. Los participantes disfrutan de tiempos de espera reducidos en los puertos de entrada designados, lo que hace que los viajes transfronterizos sean más eficientes y convenientes.

Desde su creación hace 18 años, el Centro de Inscripción SENTRI en el Puerto de Entrada de Laredo ha desempeñado un papel fundamental en la facilitación del proceso de viajero confiable. El centro ayuda a los solicitantes revisando sus solicitudes, realizando entrevistas, verificando sus datos biométricos y finalizando los detalles de la inscripción.

Para brindar un mejor servicio a la comunidad y satisfacer la creciente demanda, el Centro de Inscripción de SENTRI ha ampliado su horario de atención. El centro ya está abierto:

-De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00

-Sábado y domingo: 8:00 a 16:00

Las instalaciones están ubicadas en el puente Juárez-Lincoln, 400 San Eduardo Avenue, Laredo, Texas, 78040. Para consultas, puede comunicarse con el centro al (956) 523-7399.

Para obtener más información sobre los Programas de Viajero Confiable o para comenzar el proceso de solicitud, visite https://ttp.dhs.gov.