Exigen justicia y castigo a militares que mataron a cinco jóvenes

Nuevo Laredo, Tam. — En medio de lágrimas, dolor y tristeza, familiares y amigos de Gustavo Pérez Beriles y Jonathan Aguilar Sánchez, les dieron el postrer adiós en el cementerio, donde exigieron se haga justicia y se lleve a prisión a los militares que los asesinaron la madrugada del domingo en la masacre de la colonia Manuel Cavazos Lerma.

“Pedimos justicia por mi sobrino y por los demás chamacos, por todos ellos. No tenían derecho de haberles arrebatado la vida” exigió Rita Sánchez, tía de Jonathan, víctima de ejecución extrajudicial por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde también fueron asesinados Gustavo Ángel Suarez Castillo, Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada y Alejandro Trujillo Rocha.

“Lo que hicieron con mi sobrino no es justo, no tenía nada nada, no tenía que ver en ningún delito, si ellos no andaban haciendo nada malo, que se haga justicia. Todos estamos en que deben de hacer justicia, que se haga justicia, porque eso no estuvo bien. Ellos venían de divertirse, ellos no andaban haciendo cosas malas”, asentó la atribulada mujer.

Después de que la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado de prensa en el que reconoce que elementos militares dispararon sin ser agredidos, la tía de la víctima mandó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que pongan más atención en las personas que ponen, porque están dañando tantas familias inocentes, o sea que chequen las cosas como son, o sea, no nada más haberles tirado a lo loco, por eso exigimos justicia”, enfatizó la señora Rita.

El cuerpo de Gustavo Pérez Beriles fue inhumado este miércoles. Sus familiares claman por justicia y exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador se castigue a los 4 militares que dispararon más de un centenar de ocasiones contra los jóvenes, asesinando a cinco, dejando malherido a uno, sobreviviendo uno de los 7 amigos que viajaban en la camioneta blanca.

Jesús Alberto Aguilar, tío de Jonathan se sumó a la exigencia de justicia y pidió que los cuatro militares que aceptaron haber disparado sin haber sido agredidos, sean llevados a prisión.

Gustavo, de 20 años, estudiaba. Es recordado por sus familiares como un joven alegre, que no se metía con nadie y era muy “amiguero”, por eso había salido el sábado en la noche a divertirse, sin saber que al regresar a su domicilio, personal militar lo iba a asesinar a mansalva y por “escuchar” un tronido, producto de un choque.