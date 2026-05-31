Exigen investigar responsabilidades tras muerte de trabajador lesionado

NUEVO LAREDO, TAM.- El fallecimiento de un trabajador de 65 años, ocurrido la noche del viernes en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), derivado de lesiones sufridas en un accidente laboral registrado días antes, ha derivado en señalamientos para que la empresa empleadora asuma las responsabilidades legales correspondientes.

La víctima, identificada como Martín “E”, permaneció ocho días en estado crítico tras sufrir un traumatismo craneoencefálico severo, lesión que finalmente provocó un paro cardiorrespiratorio, de acuerdo con el reporte médico. El incidente que originó su hospitalización ocurrió el jueves 21 de mayo en un área de talleres ubicada sobre la Carretera a Piedras Negras, mientras realizaba labores de mantenimiento a un vehículo de carga pesada.

Según los datos recabados, durante las maniobras de reparación en la zona de ejes, un componente del sistema de suspensión hidráulica del tractocamión explotó, proyectando fragmentos que impactaron directamente en la cabeza del trabajador, provocándole una lesión de gravedad que lo dejó inconsciente en el lugar.

Tras confirmarse el deceso, familiares del trabajador señalaron la falta de respuesta por parte de la empresa, al indicar que no se han cubierto gastos médicos ni se han establecido mecanismos de indemnización, situación que, conforme a la legislación laboral vigente, corresponde atender en casos de riesgo de trabajo con resultado fatal.

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciaron una carpeta de investigación para determinar las condiciones en las que operaba el centro de trabajo, así como posibles omisiones en materia de seguridad industrial. El procedimiento contempla la revisión de protocolos, equipo y responsabilidades patronales, con el objetivo de que se garantice la reparación del daño conforme a derecho.