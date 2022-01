Exige Morena proceso electoral imparcial

NUEVO LAREDO, TAM.- Actuar con imparcialidad y sin coacción, exigió la Secretaria General de Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, Citlalli Hernández Mora, a las instituciones electorales, en el proceso que se vive en el Estado. Además de hacer un llamado a las autoridades estatales para que no metan las manos en el proceso electoral.

Diego Hernández Gutiérrez, Secretario de Comunicación y Propaganda del CEN de MORENA, quien además estuvo en la conferencia de prensa con Citlali Hernández, dijo que los morenistas mostraron su inconformidad por la decisión del INE que los llevó a quitar la inserción de radio y televisión del precandidato a Gobernador Américo Villarreal Anaya, por haber colocado el prefijo Doctor en la propaganda.

Y Hernández Gutiérrez destacó: Pedirle a la institución, al organismo electoral que no tome partido, ellos tienen que ser imparciales, tanto se llenan la boca de que son el árbitro de la democracia del país y siempre han tomado el lado del mejor postor, y aquí está muy claro con esta decisión que tomaron para bajar el spot.

Por su parte, Citlalli Hernández Mora fue más allá e hizo un llamado a la población tamaulipeca para que esté atenta a las acciones de la autoridad electoral.

«Llamamos a nuestra militancia de MORENA a seguir organizándonos para la batalla electoral que, sin duda, va a ser muy interesante aquí en el estado”.

Al hablar de la consulta ciudadana sobre la revocación de mandato y de la que el INE ha externado no contar con el presupuesto suficiente para su realización, Hernández Gutiérrez ponderó: siguen insistiendo en que no tienen el presupuesto suficiente para poder realizar lo que marca la Constitución, no es algo que nosotros estemos inventando, es algo que está en la Constitución y es muy claro.

Explicó que el INE está obligado por ley a la instalación de por lo menos 158 mil casillas en todo el país, mismo número de casillas que se instalaron en el proceso electoral en donde fue electo el presidente actual.

El Secretario de Comunicación de MORENA dejó entrever la posibilidad de reformar el marco legal electoral para que establezca nuevos principios para garantizar la actuación imparcial de las autoridades electorales.