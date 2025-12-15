EU ha aceptado otorgar garantías de seguridad a Ucrania en conversaciones de paz

Se esperaba que Trump participara en una cena el lunes por la noche con negociadores y líderes europeos

El canciller alemán, Friedrich Merz, a la derecha, recibe al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, a su llegada a la cancillería de Berlín, Alemania, el domingo 14 de diciembre de 2025. (AP Foto/Maryam Majd)

BERLÍN (AP) — Estados Unidos ha acordado proporcionar garantías de seguridad no especificadas a Ucrania como parte de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra de casi cuatro años de Rusia, y es probable que haya más conversaciones este fin de semana, dijeron funcionarios estadounidenses el lunes tras las últimas discusiones con el presidente Volodymyr Zelenskyy en Berlín .

Los funcionarios señalaron que las conversaciones con los enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, llevaron a reducir las diferencias sobre las garantías de seguridad que Kiev dijo que deben proporcionarse, así como sobre la demanda de Moscú de que Ucrania ceda territorio en la región de Donbás en el este del país.

Se esperaba que Trump participara en una cena el lunes por la noche con negociadores y líderes europeos, con más conversaciones probablemente este fin de semana en Miami o en otro lugar de Estados Unidos, según los funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar públicamente por la Casa Blanca .

Los funcionarios estadounidenses agregaron que la oferta de garantías de seguridad no estará sobre la mesa “para siempre”. Indicaron que el gobierno de Trump planea presentar el acuerdo sobre garantías para la aprobación del Senado, aunque no especificaron si será ratificado como un tratado, lo cual requiere la aprobación de dos tercios de la cámara.

En un comunicado, los mandatarios europeos en Berlín señalaron que ellos y Estados Unidos se comprometieron a trabajar juntos para proporcionar “garantías de seguridad robustas”, incluyendo una “fuerza multinacional liderada por Europa en Ucrania” apoyada por Estados Unidos.

Explicaron que el trabajo de la fuerza incluirá “operar dentro de Ucrania” así como ayudar a reconstruir las fuerzas de Ucrania, asegurar sus cielos y apoyar mares más seguros. Dijeron que las fuerzas ucranianas deberían mantenerse en un nivel de tiempo de paz de 800.000 elementos.

El canciller alemán Friedrich Merz lo calificó como un “acuerdo verdaderamente de gran alcance y sustancial que no teníamos antes, a saber, que tanto Europa como Estados Unidos están conjuntamente preparados para hacer esto”.

Las preguntas sobre la seguridad de Ucrania en la posguerra y el destino de los territorios ocupados han sido los principales obstáculos en las conversaciones. Zelenskyy ha enfatizado que cualquier garantía de seguridad occidental tendría que ser legalmente vinculante y apoyada por el Congreso de Estados Unidos. Por su parte, Rusia ha sostenido que no aceptará tropas de países de la OTAN establecidas en suelo ucraniano.

El lunes, Zelenskyy calificó las conversaciones de “sustanciales” y señaló que persisten diferencias en el tema de los territorios.

Zelenskyy ha expresado su disposición a abandonar la candidatura de Ucrania para unirse a la alianza militar de la OTAN si Estados Unidos y otras naciones occidentales ofrecen a Kiev garantías de seguridad similares a las ofrecidas a los miembros de la OTAN. Sin embargo, la preferencia de Ucrania sigue siendo la membresía en la OTAN como la mejor garantía de seguridad para prevenir una mayor agresión rusa.

Ucrania ha continuado rechazando la presión de Estados Unidos para ceder territorio a Rusia. El presidente ruso Vladímir Putin quiere que Ucrania retire sus fuerzas de la parte de la región de Donetsk que aún está bajo su control, entre las condiciones clave para la paz.

Los funcionarios estadounidenses dijeron el lunes que hay consenso sobre aproximadamente el 90% del plan de paz redactado por Estados Unidos, y que Rusia ha indicado que está abierta a que Ucrania se una a la Unión Europea, algo a lo que anteriormente dijo que no se oponía.

El presidente ruso también ha descrito la candidatura de Ucrania para unirse a la OTAN como una gran amenaza para la seguridad de Moscú y una razón para lanzar la invasión a gran escala en febrero de 2022. El Kremlin ha exigido que Ucrania renuncie a la candidatura para la membresía en la alianza como parte de cualquier posible acuerdo de paz.

Cuando se le preguntó si las negociaciones podrían concluir antes de Navidad, el portavoz presidencial Dmitry Peskov describió intentar predecir un posible marco temporal para un acuerdo de paz como una “tarea ingrata”.

“Sólo puedo hablar por la parte rusa, por el presidente Putin”, dijo Peskov. “Él está abierto a la paz, a una paz seria y decisiones serias. Absolutamente no está abierto a ningún truco destinado a ganar tiempo”.

Putin ha negado tener planes de atacar a cualquier aliado europeo.

Continúan los ataques con drones

Rusia lanzó 153 drones de varios tipos contra Ucrania durante la noche del domingo al lunes, según la Fuerza Aérea de Ucrania. La fuerza aérea reveló temprano el lunes que 133 drones fueron neutralizados, y otros 17 alcanzaron sus objetivos.

En Rusia, el Ministerio de Defensa informó el lunes que sus fuerzas destruyeron 130 drones ucranianos durante la noche. Luego, se destruyeron 16 drones adicionales entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana del lunes.

Dieciocho drones fueron derribados sobre Moscú, de acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso.

Los vuelos fueron temporalmente suspendidos en los aeropuertos de Domodedovo y Zhukovsky de la ciudad como parte de las medidas de seguridad, dijeron las autoridades.

De momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los daños ni cifras de víctimas.