Estamos preparados: Embajador de EUA

NUEVO LAREDO, TAM. – En su vista por Nuevo Laredo, y durante la conferencia otorgada a medios de comunicación, en las instalaciones del Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó la reapertura de los puentes, el próximo 8 de noviembre.

“Primeramente lo que se va a requerir simplemente que la gente esté vacunada, si no tiene una vacuna y si no se documenta que tienen el permiso para entrar a Estados Unidos, no pueden entrar, la cuestión de la migración y cómo lo vamos a hacer, en eso estamos trabajando muchísimo, y para recibir a la población pues sí estamos preparados, tanto con personal, como infraestructura”, comentó el Embajador Ken Salazar.

Al cuestionar al Embajador de Estados Unidos en México, si se estaría revisando a las personas que crucen a Estados Unidos, sobre qué tipo de vacuna se aplicaron, dijo que se darán a conocer los detalles de manera científica, en sí los profesionales en cuanto al tipo de vacuna que podrían permitir.

“En este tema de la vacuna, serán los profesionales y de manera científica que lo dé a conocer el propio gobierno, lo que sabemos es que se abren los puentes el próximo 8 de noviembre, y que si no están vacunados en totalidad, no podrán cruzar y mucho menos si no cuentan con el permiso (visa)”, precisó el embajador.

En su vista por esta frontera, el embajador de Estados Unidos Ken Salazar, visitó el Puente Internacional No. III, de igual forma realizó un recorrido en lancha acompañado por oficiales de la Border Patrol y del CBP, quienes le mostraron algunas rutas de los migrantes y los peligros que enfrentan al intentar cruzar al vecino país.

Para concluir, el Embajador, hizo un llamado a los migrantes para que no arriesguen sus vidas, y no intenten cruzar a Estados Unidos de manera ilegal, ya que con ello sólo favorecen a los coyotes y polleros, arriesgándose y gastando incluso todo lo que pueden tener como patrimonio.