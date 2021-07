Esperan pacientemente para recibir la vacuna

NUEVO LAREDO, TAM.- A pesar de las largas filas y una espera de más de cuatro horas, bajo el sol y otros bajo la noche, las personas de 18 a 39 años de edad se han mostrado satisfechos y dispuestos a esperar lo que fuera con tal de ser vacunados. Viviana Mendoza de 28 años, ama de casa y residente de la colonia Cavazos Lerma aseguró que la vacuna es una esperanza para que pronto termine la pandemia.

“Yo invito a todas las personas para que acudan aplicarse la vacuna, es por el bien de nosotros y nuestras familias, el año pasado me contagié de Covid, tuve síntomas leves, pero la verdad ya no quiero volver a pasar por esto, además de que quiero proteger a mis niños”, expresó la madre de familia.

Melissa Pazillas de 38 años de la colonia Buenavista dijo que desde las ocho de la mañana llegó a las instalaciones de la UAT para hacer fila y aplicarse la vacuna.

“Me vine temprano, ya me quería aplicar la vacuna, esta es una obligación que tenemos, además es una prevención contra el virus por eso es importante que nos apliquemos la dosis”, mencionó.

Por su parte María Dolores Chagala de 22 años, residente de la colonia Villas de San Miguel aseguró que con la aplicación de la vacuna espera que pronto termine la pandemia.

“Es por el bien de nosotros y nuestras familias, es protección contra el virus, ya con la aplicación me siento más tranquila, sé que si me enfermo, no va hacer de gravedad”, subrayó.

Así es, como la población de este rango de edad ha mostrado su interés por la vacuna anti Covid, las cual seguirá aplicándose hasta hoy en los cuatro módulos que están instalados en el Centro Cívico ubicado en el sector Centro; Polyfórum La Fe, el casino de Expomex y la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la UAT, ubicada en la colonia Infonavit en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.

Para acudir a vacunarse las personas deben presentar el expediente de vacunación, copia del CURP y comprobante de domicilio.