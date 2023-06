Es ‘El Capi’ un corredor incansable

NUEVO LAREDO, TAM.– Juan Manuel Serrano Moreno, mejor conocido como “El capi”, es un corredor de distancias de fondo desde el año de 1982. Cuando tenía 22 años de edad, se inició en el atletismo.

“Todo comienza cuando el doctor Lázaro Peña me recomienda hacer ejercicio. Es cuando me inicio en el ejercicio y tengo mi participación en una carrera de cinco mil metros, nadie pudo ganarme. Y es que el profesor Roberto Aguilar fue quien me entrenó y preparó para ese inicio en el atletismo”, comentó El capi.

Con varias medallas sobre su pecho, El capi recuerda que entre ellas hay muchas de primer lugar, de segundo o tercero, pero todas ellas son de gran importancia para él.

Hoy, a sus 65 años de edad, aún se mantiene corriendo, todos los días lo podrán observar por las calles de la colonia la Victoria y por el bulevar. Todo ello antes de presentarse a su trabajo en la Panadería La Providencia, lugar al que diariamente llega caminando.

“La última competencia en la que participé fue en la carrera que organiza Palos Garza. El año pasado y concluí en el quinto lugar de mi categoría, ahora me sigo manteniendo como toda la vida, no fumo, no tomo. Siento que soy un deportista completo”, enfatizó.

El Capi considera que todos los jóvenes deben practicar algún deporte, hacer ejercicio.

“Muchos quieren obtener los primeros lugares de inmediato, pero primero deben entrenar mucho”, indicó.

Él mismo revela que inició desde abajo con dos maestros, participando también en competencias a campo traviesa con corredores que venían de Saltillo, Monclova y otros lugares.

“Así ha sido mi vida, siempre compitiendo y disfrutando de la posibilidad de correr aún. Ahora trabajo en esta panadería y siempre me presento después de entrenar”, concluyó.

Ahí dejamos “El Capi”, con sus medallas, con su plática, con sus recuerdos y alegrías que se mantienen presentes, gracias a que diariamente entrena su deporte favorito.