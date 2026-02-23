Es Carmen Lilia Canturosas Miembro Honorífico de la Facultad de Enfermería  

Nuevo Laredo, Tam.- En un acto que refrenda el liderazgo político y social de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), le otorgó la distinción de Miembro Honorífico, en reconocimiento a su respaldo permanente a la educación superior y a la formación de profesionales de la salud.

El nombramiento, entregado en el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera celebrada en la institución, coloca en el centro el compromiso de la alcaldesa con el fortalecimiento del sector educativo como eje estratégico para el desarrollo de la ciudad. Ante estudiantes, docentes y personal administrativo, Canturosas Villarreal destacó que invertir en educación no es solo una política pública, sino una decisión de visión y futuro.

“Hoy más que nunca necesitamos profesionistas comprometidos, con vocación de servicio y amor por su comunidad. Desde el Gobierno Municipal seguiremos generando condiciones para que nuestras y nuestros jóvenes tengan mayores oportunidades de desarrollo y para que instituciones como esta Facultad continúen consolidando su prestigio”, afirmó. La directora de la Facultad, Verónica Guajardo Balderas, subrayó que el reconocimiento responde al acompañamiento institucional que la administración municipal ha brindado a la educación superior y, particularmente, a la formación de enfermeras y enfermeros que representan un pilar para el bienestar social. “Es un honor nombrar Miembro Honorífico a una presidenta municipal que ha demostrado con hechos su respaldo a nuestra comunidad académica. Su liderazgo fortalece nuestro crecimiento y nuestra misión formativa”, expresó.