Equipos de la NFL enfrentan incertidumbre creciente en el mercado de quarterbacks

Posibles salidas de Cousins, Tagovailoa y Murray reflejan la inestabilidad en una posición clave, mientras la próxima generación del draft ofrece pocas garantías inmediatas para las franquicias

Kirk Cousins, quarterback de los Falcons de Atlanta, abandona el terreno tras un partido ante los Saints de Nueva Orleáns, el domingo 4 de enero de 2026 (AP Foto/Danny Karnik, archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Kirk Cousins estará disponible para firmar con cualquier equipo dentro de dos semanas, una vez que los Falcons de Atlanta lo liberen. Tua Tagovailoa podría salir de los Dolphins de Miami. Es difícil que Kyler Murray entre en los planes de los Cardinals de Arizona.

Los quarterbacks confiables han sido de suma importancia durante décadas en la NFL, pero la satisfacción a largo plazo con la posición en toda la liga se está volviendo cada vez más difícil de conseguir. Que un equipo haya pagado una fortuna por un mariscal de campo franquicia no significa que esa decisión no vaya a replantearse al año siguiente por el costo, las lesiones, el rendimiento o todo lo anterior.

Para el puñado de equipos que están en una encrucijada o decididos a empezar de cero de cara a la próxima campaña el momento difícilmente es el ideal.

Fernando Mendoza fue campeón nacional con Indiana y ganador del Trofeo Heisman. De él se espera ampliamente que sea la primera selección global del draft por parte de los Raiders de Las Vegas.

Pero después de él la generación de novatos se diluye con rapidez.

Encontrar un quarterback titular en el mercado abierto siempre es complicado, y las opciones de ganga son tan escasas como siempre. El suplente de los Packers de Green Bay, Malik Willis, será codiciado en la agencia libre, pero apenas suma seis inicios en su carrera.

Los Vikings de Minnesota se han encontrado en estos aprietos con más frecuencia que la mayoría de los conjuntos en este siglo, y llegan a este año con más incertidumbre tras un debut errático y plagado de lesiones de J.J. McCarthy.

Aunque el entrenador de los Vikings, Kevin O’Connell, ha dicho repetidamente que sigue confiando en el carácter y la habilidad de McCarthy, lo único a lo que el equipo se ha comprometido para 2026 es a incorporar a un veterano, no sólo como seguro, sino como una competencia.

Kirk Cousins

Cousins volverá a ser la opción más segura en el mercado el próximo mes, cuando los Falcons planean cortarlo y concentrarse en Michael Penix Jr. Se trata de su selección de primera ronda del draft de 2024, cuya lesión de rodilla el año pasado le devolvió el puesto a Cousins.

Cousins, quien cumplirá 38 años antes de la temporada, sería un titular puente realista para darle a McCarthy más tiempo de desarrollo.

Tua Tagovailoa

Con un impacto de alrededor de 56 millones de dólares en el tope salarial y nuevos líderes en la gerencia y el staff de coaches, el futuro de Tagovailoa con los Dolphins no está claro pese a la extensión que firmó hace menos de dos años.

Tras seis temporadas de lesiones e irregularidad, incluidas 15 intercepciones en 2025 —la mayor cifra de su carrera—, la quinta selección global del draft de 2020 es lo suficientemente joven, con 27 años, como para atraer la atención de otros equipos.

Kyler Murray

Limitado a cinco partidos por una lesión en un pie la temporada pasada, mientras los Cardinals se desplomaban a 3-14, Murray carga con un golpe de alrededor de 52 millones de dólares al tope salarial para un equipo que también tiene un nuevo cuerpo técnico. El gerente general Monti Ossenfort repitió esta semana en el combine de la NFL el estribillo ya conocido: “Todas las opciones están sobre la mesa”.

Daniel Jones

Tras firmar la temporada pasada un contrato de “demuéstralo” con los Colts de Indianápolis, Jones iba camino a reflejar el éxito que Sam Darnold —el mayor premio del mercado el año pasado— tuvo con los Seahawks de Seattle. Sin embargo, se rompió el tendón de Aquiles en diciembre.

Jones aún se rehabilita de la lesión, lo que reduce el interés en toda la liga, y el gerente general Chris Ballard dijo que está intentando volver a firmar al jugador que fue la sexta selección global del draft de 2019.

Las opciones remotas

Parece poco probable que Aaron Rodgers, a los 42 años, vuelva a cambiar de equipo, ya que un reencuentro con el entrenador Mike McCarthy en Pittsburgh se presenta como una forma atractiva de posponer el retiro.

Aunque Lamar Jackson y los Ravens de Baltimore han tenido algunos tropiezos juntos, el dos veces Jugador Más Valioso de la NFL va encaminado a un nuevo contrato. No habría tenido voz en la búsqueda de entrenador si los Ravens estuvieran considerando un canje.

Si había alguna duda sobre cuán comprometidos están los Texans de Houston con C.J. Stroud tras una tercera derrota consecutiva en la ronda divisional de los playoffs, el gerente general Nick Caserio no dejó lugar a conjeturas en sus comentarios sobre el Novato Ofensivo del Año de la NFL en 2023: “Él es nuestro quarterback. No se va a ningún lado. Tenemos mucha confianza, mucha convicción”.