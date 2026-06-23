Equilibrar conservación, agroindustria e intereses indígenas, reto para la Amazonía brasileña

El jefe indígena Cleiton Javae camina en su comunidad en el poblado Txuiri en la isla Bananal, en Formoso do Araguaia, estado Tocantins, Brasil, el jueves 21 de mayo de 2026. (AP Foto/Andre Penner)

El jefe indígena Cleiton Javae camina en su comunidad en el poblado Txuiri en la isla Bananal, en Formoso do Araguaia, estado Tocantins, Brasil, el jueves 21 de mayo de 2026. (AP Foto/Andre Penner)

FORMOSO DO ARAGUAIA, Brasil.- En una vasta isla del norte de Brasil, se desarrolla un inusual debate sobre el ganado y la conservación.

Las autoridades federales ordenaron el año pasado la retirada de los rebaños de un territorio indígena protegido en la isla fluvial más grande del mundo, la isla de Bananal. Argumentaron que la tierra estaba reservada para los pueblos indígenas y la conservación, y que los rebaños que ganaderos externos mantenían en la zona eran ilegales y contribuían a la degradación del hábitat.

Para cumplir la orden, los vaqueros arrearon más de 100.000 reses fuera de la isla cuando los ríos estaban lo suficientemente bajos. Pero la retirada ha creado nuevos problemas para los residentes indígenas, que habían llegado a depender del dinero que ganaban al arrendar la tierra a los ganaderos.

Los hechos subrayan el desafío de equilibrar la conservación, los intereses indígenas y la presión del agronegocio, uno de los sectores más poderosos de Brasil, que es el mayor productor de carne de res del mundo. Esta industria representa cerca del 20% de la producción global y el 6% del producto interno bruto del país.

La protección de los territorios indígenas es considerada ampliamente como una de las formas más eficaces de frenar la deforestación en la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo y un regulador clave del clima global.

Brasil ha avanzado en la reducción de la deforestación, pero la ganadería sigue siendo su principal motor. Los ganaderos talan grandes extensiones de bosque para que el ganado pueda pastar.

El estado de Tocantins, donde se encuentra la isla de Bananal, fue uno de los estados con mayores niveles de deforestación en Brasil en 2025, según MapBiomas, una organización sin fines de lucro que monitorea el uso del suelo. La biodiversidad está amenazada debido a que los árboles que absorben la contaminación son reemplazados por ganado que emite metano, un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global.

El ganado produjo beneficios y conflictos en la isla

La ley brasileña prohíbe la actividad comercial en tierras indígenas. La cría de ganado solo se permite para subsistencia.

Sin embargo, en la práctica, varias partes de la isla de Bananal se arrendaron durante décadas. Bajo el sistema informal, los ganaderos pagaban a los líderes de las aldeas una cuota mensual de unos 15 reales (3 dólares) por cabeza, muy por debajo de los aproximadamente 60 reales (12 dólares) que se cobraban fuera de la isla.

Cuando había más de 100.000 cabezas de ganado en la isla, los ingresos mensuales por arrendamiento podían alcanzar 1,5 millones de reales (290.000 dólares). Los pagos iban a los caciques indígenas, quienes entregaban parte del dinero a asociaciones locales.

“Con los años, el ganado ha cubierto muchos de los gastos de nuestra comunidad”, afirmó Cleiton Javae, cacique de la aldea Txuiri, mencionando escuelas, medicinas, transporte y festividades tradicionales.

Pero algunos residentes sostienen que el dinero se concentró entre los líderes y no benefició a los cerca de 5.000 habitantes de más de 40 aldeas.

“La ley exige consulta y beneficios compartidos”, señaló Leandro Milhomem, jefe del IBAMA, la agencia ambiental de Brasil, en Tocantins. “En cambio, algunos caciques tenían importantes recursos mientras, en la misma comunidad, los niños morían de desnutrición”.

Residentes indígenas dijeron a la AP que los vaqueros también cercaron partes de la isla y restringieron el acceso a zonas de cultivo que estaban destinadas al uso comunitario.

Los líderes que respaldaban acuerdos con ganaderos dicen que esos incidentes fueron aislados y sostienen que se ha culpado a la cría de ganado por fallas más amplias de política pública. Aun así, reconocen que el sistema se salió de control debido a que los ganaderos llevaron mucho más ganado del declarado.

“La situación se volvió insostenible, y retirar el ganado fue la única alternativa”, afirmó Javae.

Los residentes indígenas dicen que son dueños del ganado que queda en la isla. Pero las autoridades ambientales incautaron en marzo 550 cabezas de ganado y emitieron 21 actas de infracción, según documentos revisados por The Associated Press. En una de ellas se menciona a un vaquero que dijo que un cacique indígena le pidió que afirmara falsamente que el rebaño era de propiedad indígena para evitar sanciones.

La ganadería provocó acidificación del suelo y avivó incendios forestales

La isla de Bananal se ubica entre los ríos Javae y Araguaia, en la confluencia de los principales estados productores de soya y ganado de Brasil: Tocantins, Mato Grosso y Pará.

Cuando los colonizadores europeos llegaron a la zona a fines del siglo XVIII, encontraron la isla habitada por pueblos indígenas y cubierta de bananales silvestres que inspiraron su nombre: Ilha do Bananal, en portugués.

La región permaneció prácticamente ignorada por los colonos y el gobierno brasileño hasta la década de 1950, cuando fue designada como área protegida. Al mismo tiempo, las autoridades comenzaron a promover la ganadería no indígena mediante acuerdos de arrendamiento con comunidades locales.

La ganadería ofreció a las aldeas una posible fuente de ingresos, pero también alimentó la desigualdad y los problemas ambientales.

La ganadería provocó acidificación del suelo y avivó incendios forestales, según la agencia ambiental de Brasil; en diversas investigaciones se encontró que los incendios a menudo se iniciaban cerca de áreas de pastoreo. Los ganaderos han usado durante mucho tiempo el fuego para gestionar la tierra y renovar los pastizales.

En la isla viven tres grupos indígenas: los javae, los karaja y los ava-canoeiro. Durante mucho tiempo, los javae han mantenido estrechos vínculos con ganaderos no indígenas. Muchos forasteros se casaron con mujeres indígenas y se asentaron en la isla. A través de esas relaciones, los ganaderos obtuvieron acceso para desarrollar una actividad económica dentro de un territorio legalmente protegido.

Las culturas tradicionales de la isla y las prácticas no indígenas se aprecian en los contrastes. Casas de ladrillo se alzan junto a estructuras de madera y palma techadas con paja. En la aldea Txuiri, los niños juegan con arcos y flechas cerca de una iglesia protestante. En otra aldea, Boa Esperanca, Lucirene Javae, la más anciana de la comunidad, se preparaba un día reciente para asar tortugas para el almuerzo mientras veía videos de cocina en YouTube.

Los pueblos indígenas de Brasil replantean modelos económicos

Los javae trabajan con The Nature Conservancy, una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación de tierras, para desarrollar un plan de gestión territorial en la isla que tenga en cuenta sus necesidades sociales, ambientales y económicas, junto con vías para satisfacerlas.

Líderes javae y otros representantes indígenas visitaron en mayo al pueblo macuxi en Roraima, un estado del norte de la Amazonía considerado un modelo de uso de la agricultura para generar ingresos y fortalecer los derechos territoriales.

En la década de 1980, líderes macuxi comenzaron a criar ganado para ayudar a recuperar territorio bajo presión de agricultores, mineros y acaparadores de tierras. El área fue demarcada oficialmente como territorio indígena apenas en 2005.

Hoy, los macuxi poseen colectivamente unas 45.000 cabezas de ganado, de acuerdo con Ivo Aureliano Macuxi, defensor de los derechos indígenas y miembro del Consejo Indígena de Roraima.

Las experiencias de los macuxi y de los pueblos de la isla de Bananal reflejan un debate más amplio entre grupos indígenas en Brasil sobre cómo equilibrar la actividad económica con la protección de sus derechos y del medio ambiente, afirmó.

Ese debate también ha avanzado en la minería. El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Flávio Dino, dictaminó en febrero que el pueblo Cinta Larga, que vive en una región que abarca los estados amazónicos de Mato Grosso y Rondonia, tiene derecho a extraer minerales dentro de su propio territorio.

Aureliano sostuvo que las comunidades indígenas necesitan marcos legales que respalden sus territorios y respeten la diversidad de los 391 pueblos indígenas de Brasil.

“No se puede aplicar un único modelo como plantilla para otras tierras indígenas”, afirmó, sino que hay que adaptar los planes a “cada región, cada territorio, cada pueblo”.