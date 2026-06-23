Impulsa inteligencia artificial nuevas formas de encontrar pareja en línea

Logotipo de OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, en la pantalla de un teléfono móvil, en Nueva York, el martes 31 de enero de 2023. (AP Foto/Richard Drew)

Logotipo de OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, en la pantalla de un teléfono móvil, en Nueva York, el martes 31 de enero de 2023. (AP Foto/Richard Drew)

CIUDAD DE MÉXICO.- Marie Lansley empezó hace poco un nuevo trabajo en una nueva ciudad mientras buscaba una nueva pareja. En sus intentos por salir con alguien, la recién llegada a San Francisco contó que ha “probado de todo”, incluido un poco de ayuda de la inteligencia artificial.

En los hechos, los chatbots de IA se han convertido —para ella y para muchos otros— en entrenadores de citas y expertos en relaciones.

Lansley, de 36 años, consulta chatbots de IA para que la ayuden a iniciar conversaciones, algo que, según comentó, le resulta difícil en las aplicaciones de citas pese a sentirse cómoda haciéndolo en persona. Aunque se muestra optimista sobre las posibilidades, reconoce la incongruencia entre el arte del romance y la precisión de la tecnología.

“Estoy abierta a que la IA encuentre al amor de mi vida, pero tampoco estoy totalmente convencida de que pueda hacerlo”, afirmó. “La IA es excelente para hacer que las citas sean más eficientes. Pero la química, esa siempre va a ser analógica”.

Quienes adoptan la IA han usado la tecnología de distintas maneras para encontrar el romance. Algunos recurren a servicios de emparejamiento con IA. Otros utilizan herramientas de IA para ayudar a construir sus perfiles de citas. Pero la forma más común es valerse de chatbots para redactar mensajes a posibles coincidencias e interpretar los mensajes que reciben.

Lansley alterna entre ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic. Otros recurren a Grok, de Elon Musk y X, a Gemini de Google y a otros chatbots. Las aplicaciones de citas y las empresas de IA están apostando por ello. ChatGPT y Gemini han publicado contenido en TikTok en el que muestran el asesoramiento sobre relaciones de sus chatbots, personalizado y cargado de personalidad.

“Claude es el nuevo Cyrano”, señaló la coach de citas Carey Gaynes, en referencia a la obra francesa del siglo XIX “Cyrano de Bergerac”, en la que el personaje homónimo es la mente detrás de las palabras románticas de otro hombre.

“Estás usando una voz que no es la tuya”.

Gaynes indicó que ha oído hablar de personas de todas las edades que recurren a la tecnología, tanto por su base de clientes como por sus seguidores en su canal de YouTube, Coffee with Carey. Ve cómo podría ser útil para las citas, pero, como a muchas otras personas, le preocupa la dependencia excesiva.

Como el lugar común que se usa para describir más de un arreglo moderno de citas, el tema se complica cuando se trata de lo que la gente siente sobre el papel de la IA en el romance. Hay un abanico de entusiasmo, resistencia y escepticismo.

La IA escribe frases para romper el hielo, ofrece consejos y forma parejas

Lansley comentó que le ha sorprendido cómo los chatbots pueden parecer mostrar inteligencia emocional.

Al hacer una llamada de incorporación con el intermediario de IA en la aplicación Known, explicó que las preguntas que le hizo el bot iban “uno o dos niveles más a fondo” que las preguntas tradicionales de las aplicaciones de citas y parecía esforzarse por mostrar empatía.

Eso no necesariamente produce mejores resultados: su primera coincidencia no fue la indicada.

Mason Naung, un estudiante de 25 años de Los Ángeles, dijo que no usa chatbots para obtener ideas de mensajes, pero que ve el beneficio para “romper el hielo” durante el diálogo inicial con alguien.

“He estado en Hinge intermitentemente durante uno o dos años, y a veces me cuesta pensar cómo debería ser la frase de apertura con esta chica, ¿verdad?”. señaló. Pero si los mensajes escritos por IA van más allá de esos intercambios iniciales, eso sería una “pequeña señal de alerta” para él.

Así como los chatbots pueden ayudar a iniciar conversaciones, también pueden ayudar a terminar las cosas. Dani Cohen, una empresaria de 27 años de San Diego, dijo que preferiría mucho más que alguien con quien ha tenido unas cuantas citas le enviara un mensaje de despedida escrito por IA a que la “ghosteen”, es decir, que la corten sin decir una palabra.

“Obviamente, en un mundo perfecto, todo el mundo sabe exactamente qué quiere decir y cómo decirlo de la manera más amable posible, y lo hace. Ese no es el mundo en el que vivimos”, afirmó. “Cualquier cosa que haga que la gente se comunique, y que comunique sus pensamientos de manera amable y efectiva, es genial”.

Persiste el escepticismo sobre “delegar” la vida amorosa

Varias personas que hablaron con The Associated Press, incluidas aquellas que han recurrido a la IA para obtener ayuda con las citas, expresaron sus reservas sobre el uso de la tecnología para aspectos profundamente personales de su vida. Muchos usuarios dijeron que tenían una línea que no cruzarían cuando sería inapropiado usar IA para las citas.

Otros ni siquiera conciben la posibilidad de recurrir a un chatbot para pedir ayuda con su vida amorosa.

Clara Sullivan, una estudiante de 22 años en Los Ángeles, dijo que no respondería a una posible pareja si supiera que le están enviando mensajes escritos por IA.

“Creo que da mucho miedo lo dependiente que es la gente de esto”, afirmó. “Ha eliminado por completo la capacidad de las personas de pensar de forma creativa y por ellas mismas”.

Muchos sienten lo mismo. En una encuesta realizada en 2025 por el Pew Research Center se encontró que el 53% de los adultos en Estados Unidos dice que la IA empeorará la capacidad de las personas para pensar creativamente. La mitad de los encuestados dijo que siente que la IA empeorará la capacidad de las personas para formar relaciones significativas.

Aun así, la unión de la IA con la altamente lucrativa industria de las citas probablemente era inevitable. Muchas aplicaciones de citas han integrado IA en sus plataformas durante años.

Tinder tiene una función impulsada por IA llamada Chemistry que sugiere perfiles adaptados a los intereses de un usuario. Hinge tiene iniciadores de conversación impulsados por IA y herramientas de retroalimentación para ayudar a construir los perfiles de los usuarios y hacer que las interacciones sean fluidas.

La fundadora de la aplicación Bumble dijo recientemente que la plataforma pronto abandonará la conocida función de deslizar, y en su lugar girará hacia el emparejamiento impulsado por IA. Tras enfrentar críticas por la decisión, la directora ejecutiva y fundadora de la empresa, Whitney Wolfe Herd, escribió en un comunicado que lo que están construyendo “se basa en una creencia simple: la tecnología debería hacer que el amor y la conexión se sientan más humanos, no menos”.

Algunas personas ven concesiones en el papel de la IA en el romance

Mohammed Nizami, de 23 años, dijo que recurre a la IA para algunas cosas en su vida, pero no para sus intentos de citas.

Nizami: “Todos anhelamos cierto grado de conexión auténtica. Sin duda, quieres eso con tu pareja”, señaló. “Si hay algún filtro o barrera entre tú y tu pareja o posible pareja, creo que esa no es una buena manera de empezar una relación”.

Nizami dijo que los chatbots quizá ni siquiera ofrezcan la mejor orientación. La naturaleza complaciente de muchos chatbots, sostuvo, podría ser “buena para tu propia comodidad mental”, pero no necesariamente produce el consejo más sensato.

Es probable que la IA desempeñe un papel cada vez mayor en la vida moderna de las citas, pese a las dudas.

“Es una especie de comentario triste sobre el estado del mundo. Se supone que las citas son una de las cosas que no se pueden reemplazar, ¿verdad?”, preguntó Jake Clay, un creador de contenido de 30 años de la ciudad de Nueva York. “Es triste pensar que algo tan fundamental para el recorrido de tu vida se esté delegando a una IA que no puede entender las emociones que lo rodean”.

Clay sí dijo que recibe menos mensajes de texto de amigos que le piden que descifre un mensaje de posibles parejas, ya que ahora recurren a chatbots.

Señaló con ironía que aprecia que la IA “alivie la carga” en ese aspecto, pero también calificó la situación como un círculo vicioso, ya que “elude algunos de los procesos normales de la vida que siento que deberían ser un poco más sagrados”.