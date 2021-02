Entregan despensas y cobijas a 2 mil 500 personas necesitadas

NUEVO LAREDO TAM.- Fueron 2 mil 500 personas, las que en este pasado 2020 recibieron una despensa y cobijas, además de regalos que cada año se les otorga en la “Fiesta del Compartir 2020” informó Rogelio Lozano Alcorta, párroco de la Catedral del Espíritu Santo y presidente de Cáritas de Nuevo Laredo.

“Gracias a Dios no se pudo realizar la posada presencial, pero nuestro principal patrocinador principal como es HEB nos envió 2 mil 500 despensas, las cuales se estuvieron distribuyendo al mayor número de personas que son las que teníamos inscritas y que participan en las posadas”, explicó.

Mencionó que el resto de patrocinadores de este evento, se sumaron a la labor a través de la compra de cobijas nuevas que se donaron a las familias.

La entrega se efectuó de una manera ordenada y escalonada, con el propósito de evitar riesgos en esta pandemia de Covid-19.

“Se hizo de una manera muy discreta, muy cuidada por la cuestión de la pandemia, sin amontonamiento. Nos fuimos por días, por horas, escalonados a todas las colonias tenemos las evidencias, todas las fotos, pero sobre todo de la alegría y gusto de la gente”, agregó.

Este año 2020, como medida de seguridad, se evitó la distribución de juguetes y ropa entre las familias.

“Desafortunadamente por seguridad no quisimos acopiar juguetes, fuimos muy cuidadosos de que este año no se entregarán, ya que algunos se dan usados, pero en muy buenas condiciones y no quisimos riesgos, la gente es nuestra prioridad”, concluyó.