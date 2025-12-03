Entregan Carmen Lilia y Sistema DIF aparatos funcionales y reciben donativo de 100 sillas de ruedas

Este apoyo forma parte de una estrategia integral orientada a mejorar la movilidad, autonomía y bienestar de las familias más vulnerables de la ciudad

Carmen Lilia Canturosas y la presidenta del patronato del Sistema DIF, Claudette Canturosas, encabezaron la ceremonia en la que fueron entregadas sillas de ruedas, andadores y apoyos de movilidad a personas con discapacidad. [Agencias]

Carmen Lilia Canturosas y la presidenta del patronato del Sistema DIF, Claudette Canturosas, encabezaron la ceremonia en la que fueron entregadas sillas de ruedas, andadores y apoyos de movilidad a personas con discapacidad. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con sensibilidad y compromiso social, el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Nuevo Laredo conmemoraron el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con la entrega de más de 20 aparatos funcionales en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI). Este apoyo forma parte de una estrategia integral orientada a mejorar la movilidad, autonomía y bienestar de las familias más vulnerables de la ciudad.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y la presidenta del patronato del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, encabezaron la ceremonia en la que fueron entregadas sillas de ruedas, andadores y apoyos de movilidad a personas con discapacidad, refrendando la visión de construir un Nuevo Laredo más humano, incluyente y cercano.

También esta jornada estuvo acompañada de un gesto de solidaridad: El Grupo Cerna dedicados al servicio de transporte público donó más de 100 sillas de ruedas, una contribución que permitirá ampliar el alcance del DIF y mejorar la movilidad de personas que no cuentan con recursos para adquirir estos equipos.

Durante su mensaje, la alcaldesa resaltó que la salud y el bienestar son prioridades que su administración impulsa día a día.

“La salud es integral; es escuchar bien, es moverse bien y es sentirse bien. Esperamos que estas sillas y andadores se conviertan en herramientas para nuevas experiencias, para visitar a sus seres queridos y disfrutar de su ciudad. Tengan la certeza de que, de la mano del DIF, seguiremos trabajando por un Nuevo Laredo más incluyente, humano y sensible”, expresó.

Por su parte, la presidenta del DIF, Claudette Canturosas Villarreal, dirigió un mensaje lleno de empatía en el que destacó la fortaleza de las familias que enfrentan enfermedades o limitaciones físicas.

“La vida presenta retos, especialmente para quienes viven con una discapacidad. Pero juntos hemos demostrado que el amor y la unidad superan cualquier obstáculo. Cada aparato entregado hoy es un símbolo de esperanza, apoyo y nuevas oportunidades. En el DIF, ustedes son nuestra razón de ser “, señaló.

A lo largo de este año, el DIF ha entregado 223 aparatos funcionales durante sus visitas casa por casa y en las brigadas “Presidencia Cerquita de Ti”, llevando apoyo directo a colonias y a personas en situación de vulnerabilidad.

Con esta jornada, el Sistema DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso permanente con la inclusión, la dignidad y el bienestar de las personas con discapacidad, demostrando que una ciudad más justa se construye con acciones que cambian vidas y con corazones dispuestos a servir.

El Sistema DIF invitó a la ciudadanía que requiera un aparato funcional a acudir al área de Trabajo Social, donde se realiza un estudio socioeconómico para asegurar que cada apoyo llegue a quienes más lo necesitan. Las personas interesadas pueden acudir a Héroe de Nacataz 2244, Fraccionamiento Ojo Caliente, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.