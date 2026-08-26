Entrega Municipio 9 mil bloques a familias para mejorar viviendas

Las familias no solamente reciben el material, sino también orientación de ingenieros y arquitectos para calcular cimentaciones, dimensiones y cantidades. | AGENCIAS

Las familias no solamente reciben el material, sino también orientación de ingenieros y arquitectos para calcular cimentaciones, dimensiones y cantidades. | AGENCIAS

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de apoyar a las familias de Nuevo Laredo en la ampliación y mejoramiento de sus viviendas, el Gobierno Municipal, a través del IMVISU, impulsa el programa de Bloquera Comunitaria, mediante el cual se han entregado cerca de 9 mil bloques a familias que buscan construir cuartos adicionales, bardas y otras mejoras en sus hogares.

El Director de IMVISU, Carlos Montiel Saeb, explicó que el programa ofrece el bloque a un precio de 15 pesos por pieza, aproximadamente entre 30% y 35% por debajo del costo comercial, además de brindar acompañamiento técnico gratuito para que las obras se realicen de manera adecuada.

“Nosotros estamos dando el bloque a $15 pesos, es un 30% – 35% todavía más barato que en una tienda comercial”, destacó. El programa está dirigido a familias que requieren material para mejorar o ampliar su vivienda, aunque para acceder al apoyo se realiza un estudio socioeconómico. Además, personal del IMVISU y del IMPLAD brinda asesoría para determinar las condiciones necesarias de la construcción.

Montiel Saeb señaló que uno de los principales beneficios es que las familias no solamente reciben el material, sino también orientación de ingenieros y arquitectos para calcular cimentaciones, dimensiones y cantidades de material, así como apoyo para realizar el trámite del permiso de construcción.

“Les ayudamos en todo, les hacemos los trámites para su permiso de construcción y no se cobra nada, nada más es el costo del bloque, obviamente con el fin de que sea accesible y un proceso fácil para la ciudadanía”, explicó. Esta asistencia permite que las familias puedan planear correctamente obras como la construcción de una barda o un cuarto adicional, evitando problemas derivados de una cimentación inadecuada o de no contar con los permisos correspondientes.

El funcionario detalló que el programa ha tenido una respuesta favorable y actualmente se han entregado cerca de 9 mil bloques, considerando paquetes de aproximadamente 400 piezas, cantidad que puede ser utilizada para la construcción de un cuarto. Además, el IMVISU realiza visitas a los domicilios para conocer las necesidades específicas de cada familia y determinar la cantidad de material que requiere el proyecto.

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del IMVISU, ubicadas a un costado de El Palomar, o comunicarse vía WhatsApp al 867 463 0018, donde pueden solicitar información, enviar fotografías de su vivienda y recibir una orientación inicial sobre el proceso.

El Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, mantiene este tipo de programas como una alternativa para que las familias puedan mejorar sus hogares con materiales a menor costo y acompañamiento técnico, contribuyendo a elevar las condiciones de vivienda y el bienestar de la ciudadanía.