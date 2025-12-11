Entrega alcaldesa Carmen Lilia Canturosas 300 becas de titulación

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo se mantiene como uno de los municipios con mayor visión educativa y social en Tamaulipas, al entregar este viernes 300 becas del programa “Juntos por la Titulación Profesional”, una iniciativa pionera creada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal para combatir el rezago en la conclusión de estudios superiores.

Gracias a este programa replicado ya en otros municipios de Tamaulipas por sus resultados, el gobierno local garantiza que ningún joven vea truncado su futuro profesional por falta de recursos, posicionando a Nuevo Laredo como un municipio que invierte de manera estratégica en su capital humano.

Durante la ceremonia, la presidenta municipal destacó el origen social del programa, creado para atender a los egresados que, pese a haber concluido su formación académica, no podían titularse por limitaciones económicas.

“Sabíamos que cientos de jóvenes y adultos habían invertido años de esfuerzo, desvelos y sacrificios en sus estudios, pero un obstáculo, muchas veces económico, les impedía obtener el documento que certifica su logro: su título profesional. Ahí es donde radica el profundo sentido social de este programa.

Añadió que titularse no es únicamente un trámite, sino un paso determinante para acceder a mejores oportunidades laborales, elevar la competitividad profesional y dar certeza jurídica al conocimiento adquirido.

“Titularse es mucho más que un trámite escolar, es obtener la certeza jurídica y profesional de su conocimiento. Es el documento que abre la puerta a mejores oportunidades laborales, a la competitividad y a la dignidad que merecen por su arduo trabajo. Nuestro objetivo primordial es claro: disminuir el índice de egresados sin título e impulsar su plena y exitosa incorporación al ámbito profesional”, afirmó la alcaldesa.

Desde su puesta en marcha en el 2021, el programa ha transformado la realidad educativa de la ciudad: más de 644 egresados han sido beneficiados mediante una inversión acumulada de 2 millones 853 mil 980 pesos. Para la edición 2025, el Gobierno Municipal destinará 1 millón 353 mil 608 pesos para financiar el 100% de los derechos de titulación de otros 300 jóvenes y adultos.

Los recursos se depositan directamente en las instituciones educativas con convenio, entre ellas la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales; Facultad de Enfermería; Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo; Universidad Pedagógica Nacional; y la Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc.

El impacto de esta política pública se refleja en los testimonios de los beneficiarios, quienes destacan que la beca les permite concluir una etapa fundamental y enfrentar el futuro con mayor seguridad, profesionalismo y competitividad.

Con acciones como esta, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas refrenda su compromiso en materia educativa en Tamaulipas. Su administración coloca al municipio como un referente estatal en la creación de oportunidades, el impulso al talento joven y la construcción de políticas públicas de alto impacto social.

También Nuevo Laredo reafirma su visión de futuro: un gobierno que invierte en su gente, que acompaña a su juventud y que construye un desarrollo basado en el conocimiento, la preparación y la igualdad de oportunidades.

Durante este evento, se entregaron apoyos simbólicos a estudiantes destacados como Ivonne Santillán Esparza (UPN), Evelyn Páez Alcántara (FCAyCS), Marlent Karen Talamantes Pitones (Facultad de Enfermería), Heidi Aislinn Palmer Reyes (ENUC) y Sofía Sarahí Tovar Ramos (ITNL).