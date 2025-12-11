Logran jóvenes de la UTNL acreditaciones DELF que impulsan proyección global

Es casa de estudios el primer y único Centro Certificador DELF dentro de una universidad pública en Tamaulipas y la región

Nuevo Laredo, Tam.– Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) recibieron las certificaciones DELF (Diplôme d’Études en Langue Française, por sus siglas en francés), que es la acreditación internacional otorgada por el Gobierno de Francia a estudiantes de lengua francesa alrededor del mundo.

José Antonio Tovar Lara, rector de la universidad, compartió que la UTNL es el primer y único Centro Certificador DELF dentro de una universidad pública en Tamaulipas y la región, lo que permite que tanto estudiantes como personas externas puedan presentar los exámenes oficiales en los niveles A1, A2, B1 y B2, avalados por la Langue Française.

Informó que fueron alrededor de 30 personas quienes recibieron su certificación internacional, siendo varios de ellas alumnas y alumnos de la universidad. Felicitó a las y los asistentes por consolidar su dominio del idioma francés y sumar una ventaja competitiva relevante para su desarrollo académico y profesional.

Señaló que este logro refleja el compromiso de la UTNL por impulsar la internacionalización educativa, promover el aprendizaje de lenguas extranjeras y generar oportunidades reales que preparen a las y los estudiantes para un entorno globalizado.

Añadió que este esfuerzo en favor de la movilidad y la competitividad internacional se alinea con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien fomenta que las instituciones de educación superior generen oportunidades de alto nivel para la juventud tamaulipeca.

Indicó también que el programa de idiomas extranjeros en la universidad es respaldado por el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, para fortalecer la calidad y la pertinencia educativa en el estado.