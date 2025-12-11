Evalúa rector avances de la UAT al cierre del ciclo escolar

Reynosa, Tam.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó la 15.ª Reunión del Colegio de Directores, celebrada en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR), encuentro que permitió revisar los avances institucionales recientes y trazar nuevas líneas de desarrollo académico, científico y administrativo rumbo al próximo ciclo escolar.

Al dirigir el mensaje de apertura, el rector destacó la oportunidad de evaluar, con las y los directores de las facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias, los logros alcanzados durante 2025, que permiten avanzar en el crecimiento y la consolidación de la institución.

Subrayó que la UAT concluye un ciclo de trabajo caracterizado por el fortalecimiento de su infraestructura, el impulso a la investigación, la academia y el cumplimiento de metas institucionales, al tiempo de convocar a continuar con una visión estratégica hacia el 2026.

Como anfitrión de la reunión, el director de la UAM Reynosa Rodhe, Jaime Gerardo Malacara Navejar, dio un mensaje de bienvenida y presentó un balance de los resultados más relevantes de este plantel, destacando la realización de estancias académicas internacionales y el desarrollo de proyectos de investigación de alto impacto en áreas como la bioquímica, las tecnologías y los sistemas avanzados de comunicación.

En su oportunidad, el rector Dámaso Anaya destacó su reconocimiento al trabajo de la UAM Reynosa Rodhe, cuyos logros reflejan el compromiso y el esfuerzo de todas las dependencias académicas sumados a las metas institucionales de la UAT.

En este marco, el rector presentó y felicitó a quienes fueron electos como titulares de sus dependencias: Laura Esther Jiménez Ferretiz, de la Facultad de Comercio y Administración Tampico; María Guadalupe Vázquez Salazar, de la Facultad de Enfermería Victoria; Martín Berrones Morales, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante; y Vicente Paul Saldívar Alonso, electo para un segundo período en la Facultad de Ingeniería y Ciencias.

Asimismo, dio la bienvenida a los directores interinos José Octavio Merino Charrez, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y Dionisio Enrique Martínez Saldaña, de la Facultad de Medicina Matamoros.