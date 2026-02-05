Encuentro una Diócesis en marcha: Obispo Luis Carlos Lerma Martínez

Nuevo Laredo, Tam.- El Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, informó que tras su reciente toma de posesión, el pasado 14 de enero, se encuentra enfocado en integrarse al trabajo pastoral que ya se desarrolla en la región, dando continuidad a la labor realizada por sus antecesores y por quienes mantuvieron la organización eclesiástica durante el periodo de sede vacante.

“Vengo a insertarme en el trabajo que ya realizan los padres y todos los agentes de pastoral de la Diócesis. Estoy en un proceso de conocimiento, visitando parroquias y encontrándome con las comunidades, porque aquí todo el mundo siguió trabajando con gran expectativa por la llegada del nuevo obispo”, mencionó Lerma Martínez este miércoles, durante un convivio con reporteros que asistieron al festejo de la Candelaria, en el Obispado.

Monseñor destacó que es el cuarto obispo de la Diócesis local, reconociendo el esfuerzo de quienes le precedieron en el cargo, así como la labor del arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, quien se desempeñó como administrador apostólico mientras se concretaba el nombramiento.

Señaló que su llegada se da en un contexto de trabajo activo por parte de sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral.

Así mismo dejó ver que actualmente se encuentra en una etapa de conocimiento y acercamiento con las comunidades parroquiales, como parte de su agenda. Y ha iniciado visitas a parroquias, encuentros con sacerdotes y religiosas, así como la participación en celebraciones como confirmaciones y fiestas patronales ya programadas.

Para concluir dijo que encontró, al asumir la encomienda, una Diócesis en marcha, con sus estructuras funcionando y con una actitud de expectativa ante la llegada del nuevo obispo.