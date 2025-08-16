Encuentran sin vida a hombre en situación de calle en colonia Los Artistas

Vecinos del sector reportaron a las autoridades que la persona se encontraba inconsciente y los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales

El cuerpo fue localizado en la entrada de la colonia Los Artistas y se presume que su muerte fue por causas naturales. [Carlos Figueroa / Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida la mañana de este sábado en la entrada de la colonia Los Artistas, en el sector poniente de la ciudad. El hallazgo se registró a un costado del Segundo Anillo Periférico, en su cruce con la calle Lola Beltrán, lo que ocasionó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades policiacas.

Vecinos del sector realizaron el reporte al número de emergencias al percatarse de que la persona permanecía inconsciente en la vía pública. Al sitio acudieron unidades de Protección Civil y Bomberos para atender el llamado ciudadano.

Los paramédicos revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo no presentaba huellas de violencia, por lo que se presume que la causa del deceso fue por causas naturales.

Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado. Habitantes de la zona señalaron que solía ser visto con frecuencia en el área, aunque se desconoce si contaba con familiares o conocidos cercanos.

Agentes de la Policía Investigadora acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias de ley. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a una funeraria local para la práctica de la autopsia.