En San Valentín, Guardia Estatal de Género promueve relaciones libres de violencia

E hizo un llamado a la ciudadanía a reflexionar sobre la importancia de construir relaciones basadas en el respeto

Con estas acciones, la corporación reitera la importancia de fomentar relaciones libres de violencia. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Día del Amor y la Amistad, personal de la Guardia Estatal de Género hizo un llamado a la ciudadanía a reflexionar sobre la importancia de construir relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la libertad, alejadas de cualquier forma de violencia.

A través de un mensaje difundido este 14 de febrero, la corporación subrayó que el verdadero amor debe generar bienestar y tranquilidad, no temor, estrés, y otros problemas socio emocionales.

La prevención y atención de la violencia de género forman parte de la labor cotidiana de la Guardia Estatal de Género, destacando que la protección de las mujeres es un compromiso permanente.

Con estas acciones, la corporación reitera la importancia de fomentar relaciones libres de violencia y recordó que mantiene disponibles sus canales de atención para quienes requieran apoyo.

