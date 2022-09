En cumpleaños de Heydi Mariana, exigen justicia y castigo a militares

Nuevo Laredo, Tam. – Justamente este domingo Heydi Mariana, la menor que fuera asesinada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), estaría cumpliendo sus 5 años de edad. Sin embargo el pasado 31 de agosto, en una agresión directa al vehículo donde viajaba la menor, perdiera la vida de un balazo en la cabeza, hechos de los que fueron directamente responsables los elementos castrenses.

“Quiero hacer un llamado al señor Andrés Manuel López Obrador, para que me escuche, escuche a mi familia, que me escuche principalmente a mí, que soy la mamá de Heydi, para que escuche la versión verdadera, no la versión que le han dicho por parte de los militares, porque esto es muy feo” dijo Cristina Pérez, madre de la víctima.

A pesar del dolor que aún embarga a la familia, se reunieron en la tumba de la pequeña Heydi, para no dejar pasar esta fecha donde estaría cumpliendo 5 años. Con globos y mariachis fue como hicieron guardia de honor a la pequeña su abuelito y su madre la señora Cristina Aracely, quien sin duda sufre cada instante al recordar a su pequeña y de la manera en que murió.

“Quiero que entienda mi dolor y me escuche, y me abra las puertas de la presidencia así como se la abrió a los militares, para que escuche mi versión y mi niña pueda tener justicia y mi niña pueda estar en paz” añadió la mamá de Heydi.

Cristina Pérez, madre de la menor, con lágrimas en sus ojos, exigió a la autoridad federal una respuesta inmediata a la carpeta de investigación contra personal de la Sedena. Lo único que pide es justicia para su hija y para que ella pueda descansar al recibir justicia por su artero asesinato en manos de militares.

“Cinco años cumpliría hoy, el viernes 23 era su festejo, hace dos días y hoy cumpliría sus cinco añitos. Ya estaba el salón, ya estaba el banquete, los adornos, su vestidito, ya estaba todo. Por el momento no hay avances, vamos hacer otra petición para ver si nos puede recibir el presidente” finalizó Cristina Pérez.