‘En 50 años regresará empleo a mujeres’

CD. DE MÉXICO.-La recuperación de los empleos perdidos o abandonados por las mujeres derivado de la pandemia por el Covid-19 en México tardará hasta 50 años, una vez que se logre superar la contingencia. Lorena Patterson, especialista senior en energía, explicó que además de los despidos, las mujeres son las que más se han visto afectadas porque el número de labores en los hogares se incrementó, obligando a algunas a abandonar sus trabajos.

“La parte negativa es que el impacto en las mujeres sí es más fuerte. La mujeres tienen hasta el 80 por ciento de ser más despedidas que los hombres en la pandemia y las mujeres que han salido por cuestiones propias son muchas, porque no pueden con todas las responsabilidades. No hay escuelas, no hay guarderías y optan por salir del mercado para tratar de llevar a cabo sus prioridades más importantes, que son su hijos.

“Se calcula que recuperarnos hasta donde estábamos, después de la salida masiva de tantas mujeres del mercado laboral, va a tardar como 50 años”, señaló durante su participación en el foro Agenda Género y Energía 2021, organizado por AES México.

Sin embargo, la especialista también considera que la pandemia ha tenido algunas partes positivas, como ver el lado humano y la “otra vida” de las personas. “Estamos luchando contra el Covid, estamos trabajando desde nuestras casas, la responsabilidad de la mujer y tener que ver por sus hijos se ha hecho más visible. Nos damos cuenta de la otra vida que en situaciones normales no se veía. Ahora entendemos mejor la responsabilidad de una casa”, señaló.