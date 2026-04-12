Empatan Inter Miami y Red Bulls con protagonismo de Messi en duelo

Equipo neoyorquino rescató igualdad en tramo final, pese a ventaja local en nuevo estadio de Florida.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, conduce el balón en el duelo de la MLS ante los Red Bulls de Nueva York, el sábado 11 de abril de 2026 (AP Foto/Peter Joneleit)

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, conduce el balón en el duelo de la MLS ante los Red Bulls de Nueva York, el sábado 11 de abril de 2026 (AP Foto/Peter Joneleit)

MIAMI.- Lionel Messi anotó dos goles en un partido de la Liga de Campeones con el Barcelona el 8 de abril de 2009, dos días después de que nació Adri Mehmeti.

El sábado, 17 años después, ambos influyeron en el resultado del duelo entre sus respectivos equipos.

Messi ayudó a habilitar a Germán Berterame en el segundo tiempo, para un gol que le dio al Inter Miami su primera ventaja en su nuevo estadio, pero el primer gol de Mehmeti en la MLS a los 77 rescató para los Red Bulls de Nueva York un empate 2-2 ante los campeones defensores de la MLS.

Mateo Silvetti, compatriota argentino de Messi, también anotó por Inter Miami, que está invicto en sus últimos seis partidos de la MLS pero que no ha podido ganar en dos encuentros en su estadio inaugurado la semana anterior.

Las Garzas ocupan el tercer sitio de la Conferencia Este, con 12 puntos.

El mexicano Jorge Ruvalcaba marcó por los Red Bulls, que suman una victoria en sus últimos cinco encuentros, pero reaccionaron para rescatar un punto en este duelo, tras desperdiciar una ventaja temprana de 1-0.

El cuadro neoyorquino es séptimo de su conferencia, con un punto menos que el equipo de Messi.

Parecía que el gol de Berterame, argentino naturalizado mexicano, le daría al anfitrión el control del duelo.

No había menos de cuatro defensores a un par de metros de Messi —dos de ellos directamente entre él y la red— mientras conducía el balón hacia el área a los 55 minutos.

Y con tantas miradas sobre él nadie parecía estar marcando a Berterame, justo a su izquierda.

No hubo disparo de Messi, pero tampoco problema. De hecho, fue un golpe de mala suerte para los Red Bulls.

A Messi le quitaron el balón, pero este simplemente rodó hacia Berterame, quien lo empalmó de primera con el pie derecho para el 2-1 —y el mejor jugador de todos los tiempos fue el primero en sujetarlo en una llave al cuello a modo de celebración tras el gol.

Esa diana le dio a Inter Miami su primera ventaja en unos 150 minutos de juego a lo largo de dos partidos en su nuevo estadio, que abrió el fin de semana pasado con un empate ante Austin FC.

Pero un par de chicos se encargó de que la ventaja no durara.

Julian Hall, de 18 años, asistió a Mehmeti para el empate, al encontrar espacio cerca de la línea de gol y poner el balón en el lugar perfecto.

Messi tuvo una oportunidad a los 49. Recibió el balón cerca de la frontal del área, se frenó en seco mientras el defensor de los Red Bulls Matthew Dos Santos se barría y se iba de largo, acomodó la pelota a su pie izquierdo e intentó un disparo al primer palo. Se fue apenas desviado mientras el astro caía al césped.

A ambos equipos les anularon goles por fuera de juego —el de Nueva York tras una revisión— en el segundo tiempo. Messi también vio cómo el arquero de los Red Bulls Ethan Horvath detuvo un tiro libre desde 25 yardas a los 94.

Otros resultados

El venezolano Jesús Bueno aportó un gol en la segunda mitad para que el Union de Filadelfia superara 2-1 al Montreal, que vio estropeado su primer duelo de la campaña en casa.

Con tantos respectivos del uruguayo Mathías Laborda y de Brian White, los Whitecaps de Vancouver vencieron 2-0 al New York City FC.

Los Timbers de Portland vencieron 2-1 a Los Angeles FC con un tanto agónico, para cortar una seguidilla de cinco tropiezos.

Además, el Galaxy de Los Ángeles se impuso 2-1 al Austin, y Cincinnati igualó 1-1 frente a Toronto.