Fracasan negociaciones entre Estados Unidos e Irán sin lograr acuerdo de paz

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reúne con el primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif, el sábado 11 de abril de 2026, en Islamabad, para sostener conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Pool)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reúne con el primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif, el sábado 11 de abril de 2026, en Islamabad, para sostener conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Pool)

ISLAMABAD.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que las negociaciones con Irán concluyeron antes del amanecer del domingo sin un acuerdo de paz, después de que los iraníes se negaran a aceptar los términos estadounidenses de no desarrollar un arma nuclear.

La tercera ronda conversaciones cara a cara se realizó días después que se anunciara un frágil alto el fuego de dos semanas, mientras la guerra que ha cobrado miles de vidas y ha sacudido los mercados mundiales entraba en su séptima semana.

Las conversaciones terminaron después de 21 horas, indicó Vance, y el vicepresidente estuvo en comunicación constante con el presidente estadounidense Donald Trump y otros funcionarios de gobierno.

“Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán desarrollar un arma nuclear, y que no buscarán las herramientas que les permitirían desarrollar rápidamente un arma nuclear”, dijo Vance a periodistas. “Ese es el objetivo central del presidente de Estados Unidos. Y eso es lo que hemos tratado de lograr a través de estas negociaciones”.

El vicepresidente dijo que habló con Trump “media docena de veces, una docena de veces, en las últimas 21 horas”, y que también habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos.

“Estuvimos en comunicación constante con el equipo porque estábamos negociando de buena fe”, aseveró Vance, hablando en un podio frente a un par de banderas estadounidenses con el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner a su lado. “Y nos vamos de aquí, y nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra última y mejor oferta. Veremos si los iraníes la aceptan”.

Trump había dicho que suspendería los ataques contra Irán durante dos semanas. Los comentarios de Vance no indican qué ocurrirá después de que expire ese período o si el alto el fuego seguirá vigente.

Dos funcionarios paquistaníes dijeron que las discusiones entre los jefes de las delegaciones se reanudarían después de una pausa. Algunos miembros del personal técnico de ambos equipos aún estaban reunidos, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa.

EEUU dice que sus destructores transitaron el estrecho de Ormuz

Mientras tanto, el ejército de Estados Unidos afirmó que dos destructores transitaron el estrecho de Ormuz, controlado por Irán, antes de realizar trabajos de desminado. Sin embargo, medios estatales iraníes reportaron que el mando militar conjunto lo negó.

“Estamos despejando el estrecho. Si llegamos a un acuerdo o no no marca ninguna diferencia para mí”, dijo el presidente estadounidense Donald Trump a periodistas mientras continuaban las conversaciones en Islamabad. Calificó las negociaciones de “muy profundas”. La televisora estatal iraní señaló lo que calificó como diferencias “serias”.

La delegación de Estados Unidos, encabezada por Vance, y la delegación iraní, con el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, al frente, analizaban con Pakistán cómo impulsar el alto el fuego ya amenazado por las profundas discrepancias y los continuos ataques de Israel contra Líbano, cuyo Ministerio de Salud dijo que el número de muertos ha superado los 2.000.

Desde la Revolución Islámica de Irán en 1979, el contacto más directo de Estados Unidos ocurrió en 2013, cuando el presidente Barack Obama llamó al recién elegido presidente Hassan Rouhani para hablar sobre el programa nuclear iraní. El secretario de Estado de Obama, John Kerry, y su homólogo Mohammad Javad Zarif se reunieron después durante las negociaciones para el acuerdo nuclear de 2015, un proceso que duró bastante más de un año.

Ahora están en marcha conversaciones mucho más amplias entre Vance, un defensor reticente de la guerra que tiene poca experiencia diplomática, y Qalibaf, un excomandante de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Irán fija “líneas rojas”, incluida compensación por los ataques

La agencia estatal de noticias de Irán dijo que las conversaciones tripartitas comenzaron después de que se cumplieron las condiciones previas iraníes, incluida una reducción de los ataques israelíes en el sur de Líbano.

La delegación de Irán dijo a la televisión estatal iraní que presentó algunas “líneas rojas” en las reuniones con el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif. Entre ellas figuraban una compensación por los daños causados por los ataques estadounidense-israelíes que iniciaron la guerra el 28 de febrero y la liberación de los activos congelados de Irán.

La guerra ha cobrado la vida de al menos 3.000 personas en Irán, 2.020 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en los Estados árabes del golfo Pérsico, y ha causado daños duraderos a la infraestructura en media docena de países de Oriente Medio. El control de Irán sobre el vital estrecho de Ormuz ha aislado en gran medida al golfo Pérsico y sus exportaciones de petróleo y gas de la economía mundial, disparando el precio de la energía.

Como un reflejo de lo mucho que está en juego, funcionarios de la región dijeron que representantes chinos, egipcios, saudíes y qataríes estaban en Islamabad para facilitar indirectamente las conversaciones. Los funcionarios declararon bajo condición de anonimato para hablar sobre el delicado asunto.

En Teherán, residentes contaron a The Associated Press que eran escépticos, aunque tenían algo de esperanza en las conversaciones tras semanas de ataques aéreos que han dejado destrucción en su país, de unos 93 millones de habitantes.

“La paz por sí sola no es suficiente para nuestro país, porque hemos sido golpeados muy duro, ha habido enormes costos”, señaló Amir Razzai Far, de 62 años.

Y en sus palabras más contundentes hasta ahora, el papa León XIV denunció la “ilusión de omnipotencia” que alimenta la guerra.

EEUU envía fuerzas para ayudar en el despeje de minas en el estrecho

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán se ha convertido en su mayor ventaja estratégica en la guerra. Antes del conflicto, alrededor de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo solía pasar por el estrecho en más de 100 barcos al día. Desde el inicio del alto el fuego, solo se ha registrado el paso de 12.

El sábado, Trump dijo en redes sociales que Estados Unidos había comenzado a “despejar” el estrecho.

“Hoy comenzamos el proceso de establecer un nuevo paso y compartiremos pronto esta vía segura con la industria marítima”, dijo después el comandante del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper. En la declaración estadounidense sobre los destructores se agrega que “fuerzas adicionales de Estados Unidos, incluidos drones submarinos, se unirán a las tareas de despeje en los próximos días”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, apuntó que Teherán llegaba a las negociaciones con una “profunda desconfianza” derivada de ataques contra Irán durante conversaciones anteriores. Araghchi, que forma parte de la delegación iraní que viajó a Pakistán, dijo el sábado que su país está listo para tomar represalias si es atacado de nuevo.

En su propuesta de 10 puntos, Irán pedía un final garantizado de la guerra y buscaba el control sobre el estrecho de Ormuz. Incluía poner fin a los combates contra los “aliados regionales” de Irán, pidiendo explícitamente una pausa de los ataques israelíes contra Hezbollah.

La propuesta de 15 puntos de Estados Unidos incluye restringir el programa nuclear de Irán y reabrir el estrecho.

Israel y Líbano sostendrán negociaciones directas

Mientras tanto, Israel seguía atacando Líbano tras decir que no hay un cese el fuego en ese país. Irán y Pakistán discreparon.

Se espera que las negociaciones entre Israel y Líbano comiencen el martes en Washington, informó la oficina del presidente libanés Joseph Aoun, tras el sorpresivo anuncio de que Israel autorizaba las conversaciones pese a la falta de relaciones oficiales entre los países.

Pero mientras miles de personas protestaban en Líbano el sábado contra las negociaciones planeadas, el primer ministro Nawaf Salam dijo que había pospuesto un viaje planeado a Washington “a la luz de las circunstancias internas actuales”. Su ausencia no debería afectar las conversaciones, ya que se espera que la primera ronda sea a nivel de embajadores.

Israel quiere que el gobierno libanés asuma la responsabilidad de desarmar a Hezbollah tal como se contemplaba en un alto el fuego de noviembre de 2024. Pero el grupo político-paramilitar ha sobrevivido durante décadas a los intentos de limitar su fuerza.

Hezbollah se sumó a la guerra en apoyo de Irán en los primeros días. Israel continuó con bombardeos y una invasión terrestre.

El día en que se anunció el acuerdo de alto el fuego con Irán, Israel bombardeó Beirut y mató a más de 300 personas, en el día más letal en Líbano desde el inicio de la guerra, de acuerdo con el Ministerio de Salud libanés.