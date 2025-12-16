El Dólar
Empata Rayo Vallecano sin goles y extiende racha negativa en La Liga

Betis resistió en Vallecas; Valles fue clave y Rayo quedó cerca del descenso liguero previo

AP

MADRID.- Rayo Vallecano empató 0-0 en casa con el Real Betis y extendió su racha sin victorias a seis partidos en La Liga el lunes.

El equipo local había anotado solo una vez en sus últimos cinco partidos de liga en España, pero tuvo mala suerte de no terminar con esa mala racha en un primer tiempo destacado por la actuación del portero del Betis, Álvaro Valles.

La retirada del máximo goleador Jorge de Frutos después de 18 minutos no ayudó a la causa del Rayo, y tampoco lo hizo el poste, ya que Isi Palazón golpeó el palo en la segunda mitad.

El Betis también fue más positivo en el segundo período, pero ninguno de los dos equipos pudo encontrar la manera de romper el empate.

El resultado dejó al Betis en el sexto lugar y al Rayo en el 13er, solo tres puntos por encima de la zona de descenso.

