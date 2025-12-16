Utiliza la UAT tecnología aérea geoespacial de vanguardia para estudios territoriales

La UAT se posiciona entre las pocas instituciones en México con capacidad de generar información geoespacial de alta resolución

El rector de la UAT señaló que se cuenta con un avión Cessna 402C modificado para investigación, equipado con sensores aeronáuticos que permiten levantar información geoespacial de alta precisión. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) utiliza tecnología de vanguardia para realizar estudios territoriales, destacándose como una de las pocas universidades en México que cuenta con equipamiento aerotransportado, incluyendo herramientas LiDAR (Light Detection and Ranging/Detección y Alcance de la Luz) y Sistemas de Información Geográfica (SIG).

La capacidad científica, los estudios de investigación y la prestación de servicios especializados de la UAT en este campo se verán fortalecidos con nuevo equipamiento de alta tecnología, expresó el rector Dámaso Anaya Alvarado, al informar sobre la renovación de estos recursos con los que dispone la institución.

Dio a conocer que, a través del Instituto de Ingeniería y Ciencias, la UAT fortalecerá su plataforma tecnológica mediante la adquisición de un nuevo sistema LIDAR de última generación, que será integrado al avión técnico especializado con el que la institución realiza estudios territoriales en diversos estados del país.

Indicó que, para ello, se cuenta con un avión Cessna 402C modificado para investigación, equipado con sensores aeronáuticos que permiten levantar información geoespacial de alta precisión.

Precisó que este laboratorio aéreo, único en su tipo entre las instituciones públicas de la región, ha brindado servicios especializados en más de 25 estados de la república, colaborando con dependencias federales, gobiernos estatales y empresas del sector energético para la generación de modelos tridimensionales, monitoreo ambiental y análisis territorial.

De acuerdo con el Instituto de Ingeniería y Ciencias de la UAT, el nuevo sensor LiDAR, fabricado por la firma canadiense Teledyne Optech, representa un salto tecnológico significativo, ya que el equipo previo operaba con 170 000 pulsos por segundo, mientras que el nuevo sistema alcanza hasta un millón de pulsos por segundo, permitiendo una definición milimétrica del terreno y la vegetación.

Además del LiDAR, el avión universitario incorpora una cámara fotogramétrica profesional que se calibra simultáneamente con los pulsos láser, lo que garantiza productos cartográficos altamente confiables.

Este fortalecimiento tecnológico permitirá ampliar la oferta de servicios científicos que la UAT proporciona a entidades públicas y privadas, al tiempo que enriquecerá la formación práctica de estudiantes y docentes mediante la participación directa en proyectos de impacto nacional.