Debate en Congreso de Ciudad de México acaba en pelea y tirones de pelo

Empujones y agresiones entre legisladores obligaron a suspender sesión antes de aprobar cambios sin oposición

Un episodio de violencia parlamentaria marcó la última sesión del Congreso de la Ciudad de México, donde legisladores de Morena y del PAN terminaron en un enfrentamiento físico. [Agencias]
AP

CIUDAD DE MÉXICO.- Una sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México se convirtió el lunes en una batalla campal entre legisladores, con empujones y tirones de pelo incluidos, mientras se debatía una polémica reforma sobre las leyes de transparencia locales.

Las imágenes de la cámara mostraron cómo parlamentarios opositores al partido oficialista Morena subieron a la tribuna con carteles para quejarse de la iniciativa pero, poco a poco, el tono del debate fue subiendo y parlamentarias del oficialismo y la oposición comenzaron a gritarse, golpearse y tirarse de los pelos justo detrás del presidente de la cámara que intentaba —sin éxito— imponer la calma haciendo sonar una campana y luego separando a las legisladoras.

Espectadores y otros parlamentarios levantaron sus teléfonos para grabar la pelea mientras miembros de los bloques políticos rivales se empujaban y se daban codazos.

La disputa estalló durante el debate de una propuesta para eliminar la agencia de transparencia de la ciudad y sustituirla por un nuevo organismo. El enfrentamiento provocó la suspensión temporal de la sesión. Cuando los legisladores regresaron, la oposición abandonó la cámara y la coalición gobernante aprobó las reformas en su ausencia.

No es la primera vez que una sesión parlamentaria acaba en peleas físicas en México. En agosto de este año ocurrió en el Senado, esa vez por una disputa sobre las limitaciones en el uso del derecho de palabra.

