Promueve Ayuntamiento entornos escolares seguros y libres de acoso

Durante el 2025, el Instituto IMPACTA realizó un total de 16 campañas antibullying, desarrolladas en 16 instituciones educativas. [Agencias]

Durante el 2025, el Instituto IMPACTA realizó un total de 16 campañas antibullying, desarrolladas en 16 instituciones educativas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En atención a la instrucción de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal de erradicar el acoso escolar y fortalecer entornos educativos seguros, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través del Instituto IMPACTA, desarrolló durante el año 2025 una campaña permanente de concientización antibullying en escuelas de nivel primaria y secundaria.

El director del instituto, Hugo Magaña De La Rosa, señaló que esta estrategia fue una encomienda directa de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, como parte del compromiso de su administración para atender de manera frontal el acoso escolar y fortalecer la sana convivencia entre niñas, niños y adolescentes.

“Esta campaña responde a la instrucción de nuestra presidenta municipal de trabajar de manera constante para acabar con el acoso escolar, fomentando valores como el respeto, la empatía y la inclusión desde las aulas”, expresó Magaña De La Rosa.

Durante el 2025, el Instituto IMPACTA realizó un total de 16 campañas antibullying, desarrolladas en 16 instituciones educativas, mediante cuatro jornadas trimestrales, lo que permitió dar continuidad y seguimiento a las acciones de prevención y sensibilización.

A través de pláticas, dinámicas y actividades de concientización, se promovió una cultura de empatía y respeto, así como la prevención y atención del bullying, con el objetivo de reducir conductas antisociales y fomentar entornos escolares seguros y saludables.

Gracias a estas acciones, se logró beneficiar a 3 mil 038 estudiantes, quienes recibieron herramientas para identificar, prevenir y actuar ante situaciones de acoso escolar y que contribuyan al bienestar emocional y social de la niñez y juventud, fortaleciendo una educación basada en valores y en el respeto mutuo.