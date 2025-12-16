El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.50
EN VIVO

Promueve Ayuntamiento entornos escolares seguros y libres de acoso

Con campaña permanente anti bullying

Durante el 2025, el Instituto IMPACTA realizó un total de 16 campañas antibullying, desarrolladas en 16 instituciones educativas. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- En atención a la instrucción de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal de erradicar el acoso escolar y fortalecer entornos educativos seguros, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través del Instituto IMPACTA, desarrolló durante el año 2025 una campaña permanente de concientización antibullying en escuelas de nivel primaria y secundaria.

El director del instituto, Hugo Magaña De La Rosa, señaló que esta estrategia fue una encomienda directa de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, como parte del compromiso de su administración para atender de manera frontal el acoso escolar y fortalecer la sana convivencia entre niñas, niños y adolescentes.

“Esta campaña responde a la instrucción de nuestra presidenta municipal de trabajar de manera constante para acabar con el acoso escolar, fomentando valores como el respeto, la empatía y la inclusión desde las aulas”, expresó Magaña De La Rosa.

Durante el 2025, el Instituto IMPACTA realizó un total de 16 campañas antibullying, desarrolladas en 16 instituciones educativas, mediante cuatro jornadas trimestrales, lo que permitió dar continuidad y seguimiento a las acciones de prevención y sensibilización.

A través de pláticas, dinámicas y actividades de concientización, se promovió una cultura de empatía y respeto, así como la prevención y atención del bullying, con el objetivo de reducir conductas antisociales y fomentar entornos escolares seguros y saludables.

Gracias a estas acciones, se logró beneficiar a 3 mil 038 estudiantes, quienes recibieron herramientas para identificar, prevenir y actuar ante situaciones de acoso escolar y que contribuyan al bienestar emocional y social de la niñez y juventud, fortaleciendo una educación basada en valores y en el respeto mutuo.

Empata Rayo Vallecano sin goles y extiende racha negativa en La Liga
Concluyen mujeres de diversas edades curso de computación del Municipio

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.