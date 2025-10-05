Emerson anota dos goles y Tolosa vence 2-1 a Lyon en la liga francesa

El delantero brasileño marcó al 87 y en el descuento para darle la victoria al Tolosa, que escaló al noveno lugar tras sorprender al Lyon

PARÍS.- El delantero brasileño Emersonn anotó dos goles tardíos y el Tolosa remontó para ganar el domingo 2-1 al Lyon en la liga francesa.

El Lyon lideraba hasta el minuto 87, pero sufrió su segunda derrota de la temporada después de que Emersonn primero igualara el marcador con un potente disparo que salió desviado, y luego aseguró la victoria en el tiempo añadido con un cabezazo.

El Lyon había dominado el juego en la primera mitad y merecidamente tomó la delantera a los 24 minutos tras una excelente jugada colectiva que comenzó desde atrás y que finalizó el delantero belga Malick Fofana.

El Lyon se mantiene en el tercer lugar, con 15 puntos en siete partidos. El Tolosa subió al noveno lugar, cinco puntos detrás.

El Marsella ganó el sábado 3-0 al colista Metz para sumar su cuarta victoria consecutiva en la Ligue 1 y colocarse en la cima por diferencia de goles sobre el Paris Saint-Germain y el Lyon. El PSG, afectado por lesiones, juega más tarde en Lille y puede volver a la cima de la clasificación.