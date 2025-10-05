Se fortalece tormenta tropical Priscilla y amenaza con lluvias intensas en el Pacífico mexicano

El sistema podría convertirse en huracán entre domingo y lunes; autoridades emitieron avisos por lluvias de hasta 15 centímetros y fuertes oleajes en la costa suroeste

Esta imagen de satélite de la NOAA tomada a las 5:20 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, del sábado 4 de octubre de 2025, muestra la tormenta tropical Priscilla en el Océano Pacífico este frente a la costa de México. (NOAA vía AP)

MIAMI.- La tormenta tropical Priscilla se fortalecía lentamente en el océano Pacífico oriental y podría traer lluvias intensas y vientos fuertes a la costa suroeste de México, informó el Centro Nacional de Huracanes el domingo.

El centro con sede en Miami indicó que Priscilla, con vientos cercanos a 110 km/h (70 mph), podría convertirse en huracán el domingo por la noche o el lunes. Sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 205 kilómetros (125 millas) desde su centro.

El umbral para un huracán es una tormenta con vientos de al menos 120 km/h (74 mph ).

Priscilla se encontraba a unos 460 kilómetros (285 millas) al sur-suroeste de cabo Corrientes o a unos 770 kilómetros (480 millas) al sur-sureste de la punta sur de Baja California y se movía hacia el nor-noroeste a 4 km/h (2 mph). Está prevista a moverse en paralelo a la costa en los próximos días.

Se emitió un aviso de tormenta tropical para parte de la costa del suroeste de México, desde punta San Telmo hasta punta Mita, con condiciones de tormenta tropical posibles en el área el domingo y el lunes. Se esperaban precipitaciones de hasta 15 centímetros (seis pulgadas), y había peligro de oleaje y corrientes de resaca con riesgo para la vida en la costa.

Otra tormenta bien alejada de México en el Pacífico, Octave, se convirtió en huracán el domingo sin previsión de que tocara tierra y sin alertas ni avisos costeros. Sus vientos máximos eran de cerca de 130 km/h (80 mph), y el centro de huracanes dijo que se esperaba que se debilitara gradualmente el lunes. Se encontraba a unos 1.650 kilómetros (1.025 millas) al oeste-suroeste de la punta sur de Baja California y se movía hacia el noreste a 6 km/h (3 mph).