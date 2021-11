Ella es Rosalinda González, esposa de ‘El Mencho’

Ciudad de México.-Tras su reaprehensión, aquí te contamos detalles sobre Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), sus antecedentes familiares con el narco y cómo fue su primera detención en un lujoso fraccionamiento en 2018.

DETENIDA EN 2018

El 26 de mayo de 2018, la esposa de ‘El Mencho’ fue detenida en Paseo Royal Country, una zona residencial de Zapopan en Jalisco.

En ese entonces, contaba con una orden de aprehensión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Sin embargo, su detención sólo duró cuatro meses.

Me ponen como una delincuente y todo; yo no me considero eso ni me considero miembro de un cártel, me está difamando la televisión».

Dijo Rosalinda en audiencia de vinculación



LIBERADA

Luego de pagar una fianza de millón y medio de pesos, Rosalinda González Valencia salió en septiembre de 2018 del Penal Federal Femenil de Morelos donde se encontraba recluida.

La acusación contra la esposa de «El Mencho» señalaba que presumiblemente sería parte de una red de empresas y personas que entre 2015 y 2016 lavaron mil 100 millones de pesos.

El punto de partida de la imputación es el anuncio del 17 de septiembre de 2015 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, que incluyó a Rosalinda en su «lista negra» de lavadores de dinero, aunque no lo hizo como persona física sino a través de una persona moral.

HERMANA DE ‘LOS CUINIS’

Originarios de Apatzingán, Michoacán, líderes e integrantes de «Los Cuinis» son hermanos de Rosalinda González Valencia.

Actualmente, José María «El Chema», y Abigael González Valencia, «El Cuini», están presos presos.

Este grupo opera el tráfico de cocaína para el Cártel de Jalisco Nueva Generación y es su brazo financiero.

De acuerdo con un mapa de la estructura criminal, elaborado por áreas de inteligencia federal, esta dinastía está conformada por 10 hombres y 8 mujeres.

ASÍ CONOCIÓ A ‘EL MENCHO’

Rosalinda González Valencia nació en 1958.

Desde joven, como muchos michoacanos, migró al norte de California, donde trabajó en empacadoras y en la limpieza de casas.

Fue allí donde conoció a su esposo Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho», futuro líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

SUS HIJOS, TAMBIÉN EN PRISIÓN

«El Mencho» es uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, que ofrece actualmente una recompensa de hasta 10 millones de dólares.

Rosalinda y él procrearon tres hijos: Rubén, Jessica y Laisha.

En marzo de 2021, Jessica se declaró culpable en Estados Unidos de tener vínculos financieros con empresas mexicanas relacionadas con el Cártel Jalisco, por lo que le dieron 30 meses de prisión.

En febrero de 2020, el Gobierno federal extraditó a Estados Unidos a Rubén Oseguera González «El Menchito» para que fuera juzgado por los cargos de posesión y uso de arma de fuego, así como por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina.