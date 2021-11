El legado de ‘Rocky’ en el cine

Cuando hablamos del subgénero del drama deportivo en el cine, no existe mayor exponente del mismo que Rocky (1976), una cinta icónica que muestra a la perfección la obsesión de Hollywood por crear historias inspiradoras.

Ciudad de México.-Una de las sagas más queridas por los cinéfilos a nivel mundial, es la de Rocky, ese pugilista incomprendido que se robó el corazón de muchos desde que la primera cinta estrenó hace 45 años, un 21 de noviembre. Desde ese momento, el personaje, creado por Sylvester Stallone, pasó a formar parte de la historia de la Meca del Cine. Aplaudimos su legado e impacto en Hollywood, repasamos sus secuelas y spin-offs, y demás curiosidades de este héroe fílmico.



*EL FENÓMENO*

Cuando hablamos del subgénero del drama deportivo en el cine, no existe mayor exponente del mismo que Rocky(1976), una cinta icónica que muestra a la perfección la obsesión de Hollywood por crear historias inspiradoras, en este caso, a través de la búsqueda del sueño americano de Rocky Balboa, un boxeador italoamericano de clase trabajadora sin educación y de buen corazón, oriundo de la fría Filadelfia.

Como en toda fábula de superación, un día, este peleador de poca monta y mirada melancólica tiene en sus manos la oportunidad de ganar el campeonato mundial de peso pesado. A partir de este momento, su nombre comienza a resonar poco a poco a nivel mundial, dentro y fuera de la pantalla, arrancando así una aventura épica que se ha extendido por casi cinco décadas en la memoria colectiva de miles de cinéfilos.

La película, que fue realizada con un presupuesto de poco más de 1.1 millones de dólares, fue un éxito inesperado para todos sus involucrados; al final, obtuvo 225 millones de dólares en la taquilla mundial. ¡Nada mal para un filme por el cual nadie daba un peso! Además, fue ampliamente aclamada por la crítica y solidificó la carrera de Sylvester Stallone, su creador y estrella, igual de marginado que el pugilista al que interpreta.

Actualmente, además de haber generado varias secuelas, la leyenda de Rocky sigue golpeando muy fuerte a nivel internacional ya sea por su memorabilia de colección, sus adaptaciones a otros medios, su icónico soundtrack o porque, simplemente, su historia de superación y fortaleza sigue resonando en nuevos públicos.

*UN RETO POSIBLE*

La leyenda y el propio Stallone aseguran que éste escribió el guion de Rocky en apenas tres días y medio, cuando vivía con apenas unos dólares y poco después de ver la legendaria pelea por el campeonato entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, ocurrida en Ohio el 24 de marzo de 1975. Aunque dio batalla, Wepner perdió por nocaut ante los «piquetes» de Ali.

Otras influencias de Stallone, según él mismo ha declarado con el paso del tiempo, fueron las vidas de los boxeadores reales Rocky Marciano, Rocky Graziano y Joe Frazier (quien incluso aparece en la cinta en un cameo).

Los empresarios Craig T. Rumar y Larry Kubik, de Film Artists Management Enterprises, vieron el potencial del guion de Stallone, y empezaron un extenso viaje para seducir a diversos estudios y productores, pero fueron rechazados en más de una ocasión por un simple pero importantísimo detalle: Stallone insistió en que lo eligieran para el rol estelar.

United Artists, distribuidora final del filme, se enganchó por completo de la historia, aunque su plan era contratar una estrella de renombre para dar vida a Rocky, como Robert Redford, Ryan O’Neal, Burt Reynolds y James Caan. Al final, tras muchas negociaciones y peleas, el estudio fue derribado en la lona y terminó firmando un contrato para que Stallone fungiera como guionista y protagonista… Un «don nadie» obteniendo la oportunidad de su vida, ¿realidad o ficción?

La película terminó contando con un presupuesto de apenas 960 mil dólares, más costos de promoción y marketing; para darnos una idea, el equivalente para 2020 de esta cantidad, asciende a ¡4.37 millones de dólares! Un costo por demás raquítico para una producción del tipo en Hollywood. Por eso es considerado uno de los máximos éxitos del cine independiente.



*CONSTRUYENDO UNA FAMILIA*

A la hora de conformar el cast, el boxeador de la vida real Ken Norton fue la primera opción de la producción para encarnar a Apollo Creed, pero por problemas no revelados, éste decidió retirarse de la cinta, y el papel finalmente cayó en manos de Carl Weathers.

La actriz Carrie Snodgress (El Jinete Pálido, La Furia) fue originalmente elegida para interpretar a Adrian, la media naranja y compás moral de Rocky, pero también se salió del proyecto por una supuesta disputa de dinero. Una jovencísima Susan Sarandon audicionó para el papel, pero, por alguna extraña razón, se le consideró «demasiado bonita» para el mismo. Al final, la elegida fue Talia Shire, hermana del cineasta Francis Ford Coppola (El Padrino).

Debido al bajísimo presupuesto de la película, varios miembros de la familia de Stallone desempeñaron papeles menores: de acuerdo con el documental 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic, el padre del actor toca el timbre al inicio y al final de uno de los rounds climáticos; su hermano Frank interpreta a un cantante callejero, y su primera esposa, Sasha, fue la fotógrafa de imágenes fijas en la cinta.

Algunos cameos en el filme incluyen al ex presentador deportivo Stu Nahan, interpretándose a sí mismo, junto al locutor de radio Bill Baldwin; Lloyd Kaufman, fundador de la compañía de cine independiente y de error Troma, como un borracho, y Diana Lewis, una periodista real en Detroit, también como ella misma.

EL REPARTO FINAL

Sylvester Stallone es Robert «Rocky» Balboa

Talia Shire es Adriana «Adrian» Pennino

Burt Young es Paulie Pennino

Carl Weathers es Apollo Creed

Burgess Meredith es Michael «Mickey» Goldmill

Thayer David es George «Miles» Jergens

Joe Spinell es Tony Gazzo

Tony Burton es Tony «Duke» Evers

Joe Frazier aparece como él mismo

*TODA UNA ODISEA*

Filadelfia y Los Ángeles fueron los escenarios que nutrieron de vida los callejones de la historia, y desde el inicio del rodaje, el 9 de enero de 1976, la producción decidió emplear la nueva cámara Steadicam (del inventor Garrett Brown) para lograr una fotografía fluida mientras Rocky entrenaba y corría por las calles de Filadelfia, en algunas tomas en las escenas de pelea e incluso su maquinaria puede verse sobre el ring durante un par de encuadres generales.

Para no arriesgar el presupuesto o quizás por la poca fe que algunas cabezas del estudio tenían en Stallone, ciertos elementos del guion original fueron alterados durante el rodaje. Por ejemplo, la historia tenía un tono mucho más oscuro, en donde Mickey en realidad era un racista ofensivo, mientras que el final nos mostraba a Rocky abandonando la pelea después de darse cuenta de que no quería formar parte del mundo del boxeo, mezquino, volátil e inhumano.

*LA MÚSICA DE LA VICTORIA*

Bill Conti, medianamente conocido en ese entonces por su trabajo en filmes como Harry and Tonto y Next Stop, Greenwich Village, compuso la que, con el tiempo, se convertiría en una de las partituras musicales más importantes y reconocidas del séptimo arte. Curiosamente, primero se le ofreció la oportunidad a David Shire (entonces esposo de Talia Shire), quien rechazó la oferta por llevar una agenda apretada de trabajo.

El director John G. Avildsen, consciente y preocupado por el presupuesto tan escaso con el que contaba, se acercó a Conti a escondidas del estudio, logrando cerrar el trato sin mayor dificultad. El tema principal, «Gonna Fly Now», llegó al número uno en la lista Hot 100 de la revista Billboard durante una semana y el American Film Institute (AFI) lo colocó en el puesto 58 de los mejores temas de películas en la historia. Uno que sigue sonando en gimnasios en todo el planeta.

«El presupuesto para la música era de 25 mil dólares. Y eso era para todo: la tarifa del compositor, para pagar a los músicos, para alquilar el estudio y para comprar la cinta que iba a ser grabada».

John G. Avildsen

cineasta

*ÉXITO INTERNACIONAL*

Cuando el público finalmente se reunió en las salas el 21 de noviembre de 1976, Rocky logró lo imposible: en su día de apertura en Nueva York, recaudó 5 mil 488 dólares. Cuando se estrenó a nivel nacional, sumó 5 millones de dólares durante su primer fin de semana; al final de su corrida comercial (de casi nueve meses en cartelera), alcanzó los 117 millones en la taquilla de Estados Unidos.

En total, según el portal Box Office Mojo, la cinta recaudó 117.2 millones de dólares a nivel mundial; para números del 2020, esto se traduce a un aproximado de poco más de mil millones. Además, la cinta recibió críticas positivas desde el momento de su lanzamiento. El mítico crítico Roger Ebert, por ejemplo, dijo que Stallone le recordaba a «un joven Marlon Brando».

Poco más de cuatro décadas después, la película aún goza de una reputación importante, pues es considerada un clásico del cine y todavía recibe elogios internacionales. Rocky tiene una calificación de 92 por ciento de «frescura» en el portal especializado de crítica y reseñas Rotten Tomatoes.

Rocky recibió diez nominaciones al Oscar en la 49ª edición de los Premios de la Academia; ganó tres:

Mejor Película: los productores Robert Chartoff e Irwin Winkler (GANÓ)

Mejor Director: John G. Avildsen (GANÓ)

Mejor Actor: Sylvester Stallone

Mejor Actriz: Talia Shire

Mejor Actor de Reparto (doble): Burgess Meredith y Burt Young

Mejor Guion Original: Sylvester Stallone

Mejor Edición: Richard Halsey y Scott Conrad (GANÓ)

Mejor Música/Tema Original: «Gonna Fly Now», de Bill Conti

Mejor Sonido: Harry Warren Tetrick, William McCaughey, Lyle J. Burbridge y Bud Alper

En 2006, la Biblioteca del Congreso de EU seleccionó a Rocky para conservarla dentro del Registro Nacional de Películas de los Estados Unidos por ser «cultural, histórica o estéticamente significativa».

El Directors Guild of America otorgó a Rocky su premio anual a la mejor película de 1976, y en 2006, el guion original de Stallone fue seleccionado para el Writers Guild of America Award como el 78º Mejor Guión de Todos los Tiempos.

En junio de 2008, el American Film Institute seleccionó Rocky como la segunda mejor película en el género deportivo, después de Toro Salvaje, de Martin Scorsese. Ese mismo año, la cinta fue elegida por la revista cinematográfica británica Empire como una de las 500 Mejores Películas de Todos los Tiempos.

«Ni tú, ni yo, ni nadie golpearemos tan fuerte como la vida. Pero no se trata de lo fuerte que golpeas. Se trata de la fuerza con la que te pueden golpear y aún así, seguir avanzando. Cuánto puedes soportar y seguir adelante. ¡Así es como se gana!».

Rocky Balboa

boxeador

«Permíteme decirte algo que ya sabes: el mundo no es todo sol y arcoíris. Es un lugar muy mezquino y desagradable y no me importa lo duro que seas, te pondrá de rodillas y te mantendrá allí para siempre si lo dejas».

Rocky Balboa

boxeador

*EL UNIVERSO DE ROCKY*

SECUELAS

El éxito de la película llevó a siete secuelas más, la gran mayoría muy bien recibidas por el público.

Rocky II (1979)

Director: Sylvester Stallone

Rival: Apollo Creed (Carl Weathers)

La cinta, que relata la revancha entre Creed y Balboa, ganó el premio a la Mejor Película en los American Movie Awards y ganó el premio People’s Choice Award a la Película Favorita.

Rocky III (1982)

Director: Sylvester Stallone

Rivales: Thunderlips (Hulk Hogan) y James «Clubber» Lang (Mr. T)

El tema principal, «Eye of the Tiger», fue escrito por el grupo Survivor y se convirtió en un éxito mundial, encabezando las listas de Billboard de EU y recibiendo una nominación al Óscar a Mejor Canción Original.

Rocky IV (1985)

Director: Sylvester Stallone

Rival: Ivan Drago (Dolph Lundgren)

En agosto de 2020, Stallone anunció que lanzaría una «edición del director» de la cinta, para celebrar el 35 aniversario de la película, con escenas inéditas y un nuevo corte general. Esta nueva versión estrenó en cines de EU el pasado 11 de noviembre y se puede encontrar actualmente en formato digital en varias tiendas.

Rocky V (1990)

Director: John G. Avildsen

Rival: Tommy «The Machine» Gunn (Tommy Morrison)

Sage Stallone, el hijo real de Sylvester, interpreta al hijo de Rocky en el filme. Es considerada la peor cinta de la saga; estuvo nominada a siete premios Golden Raspberry en 1990, incluyendo Peor Película y Actor.



Rocky Balboa (2006)

Director: Sylvester Stallone

Rival: Mason «The Line» Dixon (Antonio Tarver)

La película, que recaudó 155.9 millones de dólares a nivel mundial (de un presupuesto de 24 millones), fue recibida calurosamente por la comunidad del boxeo, y muchos expertos aseguran que sus escenas de pelea son las más realistas de toda la saga.

Creed (2015)

Director: Ryan Coogler

Rival: «Pretty» Ricky Conlan (Tony Bellew)

Por su actuación en el filme, Stallone fue nominado para el Premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto, su primera nominación al Óscar desde la película original.

Creed II (2018)

Director: Ryan Coogler

Rival: Viktor Drago (Florian Munteanu)

Es una de las películas mejor calificadas de la saga: en el portal especializado Rotten Tomatoes, la cinta tiene un porcentaje de «frescura» (críticas positivas) del 83 por ciento. También es de las que más han recaudado en taquilla: 214.1 millones de dólares a nivel mundial.

Otra secuela, Creed III, se encuentra actualmente en preproducción, con miras a estrenar en algún punto del 2022, pero no contará con Stallone, ya que el actor anunció que no repetirá su papel de Rocky en el futuro próximo.

Sin embargo, en julio de 2019, el histrión dijo en una entrevista que ha tenido pláticas para realizar una precuela de la película original, la cual estaría basada supuestamente en la vida de un joven Rocky Balboa.

*OTROS MEDIOS*

Además de la enorme cantidad de memorabilia existente en el mercado, la franquicia se expande a otros medios de entretenimiento.

Libros

Tras el estreno de la película, se publicó una novelización del guión escrito por Rosalyn Drexler bajo el seudónimo de Julia Sorel, y publicado por Ballantine Books. Es considerado un artículo de colección moderno.

Videojuegos

Se han producido varios videojuegos basados la película: algunos de estos son Rocky, que fue lanzado en 1987 para Sega Master System; luego, otro Rocky lanzado en 2002 para Nintendo GameCube, Game Boy Advance, PlayStation 2 y Xbox, y una secuela, Rocky Legends, lanzada en 2004 para PlayStation 2 y Xbox. La saga entera cuenta con más de 15 videojuegos para diversos sistemas y plataformas.

Teatro

Stephen Flaherty y Lynn Ahrens escribieron un musical, con un libreto de Thomas Meehan, basado en la película. El montaje se estrenó con éxito en Hamburgo, Alemania, en octubre de 2012. Comenzó a presentarse en el Winter Garden Theatre de Broadway el 11 de febrero de 2014. Ofreció casi 200 funciones, aunque la crítica no fue receptiva.

Documentales

La saga es nombrada en el documental John G. Avildsen: King of the Underdogs, de 2017, sobre el director de Rocky, quien ganó un Óscar por su labor.

En 2020, el cineasta Derek Wayne Johnson dirigió el documental 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic, producido por el propio Stallone. El filme presenta imágenes inéditas del detrás de cámaras original.

*ROCKY STEPS*

Cerramos este viaje pugilístico honrando uno de los momentos más míticos en la historia del cine: la famosa escena de Rocky subiendo los escalones del Museo de Arte de Filadelfia. Desde el estreno de la cinta, esos escalones reales son conocidos como «Rocky Steps», una parada obligada para cualquier turista en la ciudad. En 1982, una estatua de Rocky, encargada por Stallone para promover Rocky III, se colocó en la parte superior de esta área, aunque se ha movido de lugar en varias ocasiones.

En 2006, el canal E! nombró esta escena como la número 13 en su lista de 101 Momentos más Impresionantes en el Mundo del Entretenimiento. Años antes, durante el relevo de la antorcha de los Juegos Olímpicos de Verano de 1996, la atleta oriunda de Filadelfia, Dawn Staley, fue elegida para subir los escalones del museo, y en 2004, el candidato presidencial John Kerry terminó una de sus campañas al pie de las escaleras antes de viajar a Boston.