Eliminan a Gónzalez en Primera Ronda de Australia

MELBOURNE.- El tenista mexicano Santiago González fue eliminado en la primera ronda del Abierto de Australia tras caer junto al brasileño Marcelo Demoliner por 7-6 (7), 6-7 (8) y 3-6 ante la dupla conformada por el holandés Matwé Middelkoop y el salvadoreño Marcelo Arévalo, en un partido que duró 2 horas y 43 minutos.

La semana pasada el mexicano llegó a la Semifinal del ATP 250 de Melbourne, misma que perdió junto al brasileño.

González fue parte de los 72 tenistas que vivieron una cuarentena estricta de 14 días tras dos casos de positivos provenientes de Los Ángeles y documentó el día a día a través de sus redes sociales.

