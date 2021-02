Ahora acusa cantante a ‘Chente’ de acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Lupita Castro acudió a las redes sociales para acusar a Vicente Fernández de haberla acosado sexualmente y haberle hecho algo peor, sin entrar en detalles, varios años atrás.

“Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más, más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora”, indicó la famosa en su grabación, que fue publicada en el Instagram @armandpromotionscompany.

Castro contó que decidió hacer pública su vivencia puesto que hace unos meses había concedido una entrevista a una televisora estadounidense de habla hispana la cual nunca salió al aire, ya que los ejecutivos habían decidido mostrársela primero a “Chente”.

“Hace ocho meses yo empecé a escribir mi libro y a consecuencia de esto una televisora de Estados Unidos de habla hispana me hizo una entrevista, y me dijeron que le avisarían a él sobre lo que yo estaba diciendo. ¿Y qué pasó con esa entrevista? Nada”, añadió.

“Así que por eso estoy aquí. Yo quiero decir mi verdad. Lo importante no es por qué callé tanto tiempo; lo más importante es: ¿por qué él lo hizo? Tengo datos y fechas y todo. Sí, he sufrido mucho, he sufrido muchos años callándolo, pero ya no”.

La celebridad indicó que confía en el poder de Dios y de la tecnología para hablar sobre lo que vivió, aunque no indicó cuándo ni de qué forma va a relatarlo.

Estas acusaciones se suman a la polémica de la que fue partícipe el intérprete de “Acá Entre Nos” por imágenes en las que se le ve tocando de manera indebida a una de sus admiradoras.

Respecto a esa ocasión, el Charro de Huentitlán indicó que se trató de un accidente, ya que él aseguró que nunca quiso afectar a su fanática ni a ninguna otra que pudiera haberse sentido ofendida por sus acciones.

“Yo vi la foto y efectivamente sí: yo puse mi mano, primero en el estómago y dije: ‘En el estómago se va a sentir ofendida’, y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice yo ‘así’; si algo tengo es respetar al público.

“Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice un… Reconozco que hice mal”, dijo en entrevista con la presentadora Mara Patricia Castañeda.