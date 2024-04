Policía exonera a JK Rowling por tuits contra la ley de tolerancia de Escocia

J.K. Rowling posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", en Londres, el 13 de noviembre de 2018. La policía dice que J.K. Rowling no violó la ley con tuits criticando la nueva ley de discurso de odio de Escocia y refiriéndose a las mujeres transgénero como hombres. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP, archivo)