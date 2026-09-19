Shelton vuelve a perder en la Copa Davis y los checos igualan la serie

El checo Jakub Mensik celebra con su equipo de fondo tras vencer al estadounidense Ben Shelton en la ronda de calificación el sábado 19 de septiembre del 2026. (AP Foto/Petr David Josek)

El checo Jakub Mensik celebra con su equipo de fondo tras vencer al estadounidense Ben Shelton en la ronda de calificación el sábado 19 de septiembre del 2026. (AP Foto/Petr David Josek)

Ben Shelton perdió la oportunidad de meter a Estados Unidos en el Final 8 de la Copa Davis el sábado al sufrir una segunda derrota consecutiva en individuales contra la República Checa.

El finalista del Abierto de Estados Unidos perdió el sábado 5-7, 6-4, 6-3 ante Jakub Mensik en Praga para igualar 2-2 la serie al mejor de cinco, un día después de caer ante Jiri Lehecka.

Lehecka enfrenta más tarde a Learner Tien en el duelo individual decisivo.

La dupla estadounidense compuesta por Christian Harrison y Austin Krajicek puso el 2-1 tras ganar su partido de dobles sobre Adam Pavlasek y Patrik Riki por 5-7, 6-3, 7-6 (8).

Austria se clasificó al Final 8 después de que Jurji Rodionov venciera al belga Zizou Bergs 7-6, 6-3 para construir una ventaja inalcanzable de 3-1. Austria también ganó el partido de dobles sobre la arcilla al aire libre en Viena, un día después de que dividiera los primeros partidos de individuales con Bélgica.

Toby Samuel y el semifinalista de Wimbledon Arthur Fery ganaron sus partidos de individuales para poner a Gran Bretaña 2-0 arriba en casa ante Ecuador.

Zverev gana para Alemania

Alexander Zverev le dio a Alemania una ventaja de 1-0 sobre Croacia al vencer a Matej Dodig 6-4, 7-6 (3), antes de que Dino Prizmic igualara la serie con una victoria 6-4, 6-3 contra Daniel Altmaier.

Fue el primer partido de Zverev desde que ganó la final del Abierto de Estados Unidos el fin de semana pasado contra Shelton. Eso ocurrió después de que Zverev, de 29 años, conquistara su primer título de Grand Slam en el Abierto de Francia en junio.

Zverev, segundo del ranking y autor de 15 aces, dominó en la cancha dura bajo techo en Halle, Alemania, y Dodig no tuvo ninguna oportunidad de quiebre.

Los dobles y los individuales invertidos están programados para el domingo en la serie al mejor de cinco partidos. El equipo ganador avanza al Final 8 en Bolonia, Italia, en noviembre.

Corea del Sur hace historia en la Copa Davis para Asia

Corea del Sur se convirtió en la primera nación asiática en llegar al Final 8 tras asegurar su serie contra India por 3-1.

Los surcoreanos remontaron un set en contra en ambos partidos de individuales el viernes para tomar ventaja de 2-0.

Perdieron el primer partido de dobles el sábado, pero Soonwoo Kwan venció a Sumit Nagal 6-1, 6-2 en el primer duelo de individuales invertidos.

El formato del Final 8 se introdujo en 2022.