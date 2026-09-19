Jóvenes de Nuevo Laredo destacan en Nacional de Boliche

Nuevo Laredo, Tam.- Nueve jóvenes representantes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, participaron en el Nacional de Boliche, realizado del 13 al 17 de septiembre en las instalaciones de Ilusion Bowl, en San Pedro Garza García, Nuevo León, donde obtuvieron un total de siete medallas en distintas modalidades.

Los neolaredenses que compitieron en el torneo fueron Maryuli Saavedra, Marlet Saavedra, Bryan Ibarra, Carlos Arévalo, Víctor Cantu, Salvador Torres, Abiud Torres, José Luis Hernández y Alberto González.

Durante la competencia, los representantes de Nuevo Laredo consiguieron tres medallas de oro, tres de plata y una de bronce.

Las preseas de oro correspondieron a las categorías femenil individual, femenil campeón de campeones y varonil en parejas. Las medallas de plata fueron obtenidas en varonil individual, varonil en cuartetas y femenil en cuartetas, mientras que el bronce fue conseguido en la modalidad varonil campeón de campeones.

La participación de los jugadores refleja el trabajo de preparación realizado para competir en eventos nacionales de esta disciplina.

En este proceso también destaca la labor de Boliche NLD, organización señalada por brindar formación, preparación y respaldo a los jugadores que representan a Nuevo Laredo en competencias de alto nivel.

Con estos resultados, los nueve deportistas sumaron siete preseas para la delegación neolaredense durante el torneo celebrado en Nuevo León.