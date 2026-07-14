Eligen a Josh Allen como mejor quarterback rumbo a temporada 2026

El mariscal de Buffalo superó a Patrick Mahomes en la encuesta de pretemporada realizada por Associated Press

Josh Allen (17), quarterback de los Bills de Buffalo, busca un receptor durante la segunda mitad del juego de comodines de los playoffs de la NFL contra los Jaguars de Jacksonville, el 11 de enero de 2026, en Jacksonville, Florida. (AP Foto/John Raoux, Archivo)

Josh Allen (17), quarterback de los Bills de Buffalo, busca un receptor durante la segunda mitad del juego de comodines de los playoffs de la NFL contra los Jaguars de Jacksonville, el 11 de enero de 2026, en Jacksonville, Florida. (AP Foto/John Raoux, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Josh Allen no necesita ganar un Super Bowl para ser el número 1.

El jugador franquicia de los Bills de Buffalo fue elegido como el mejor quarterback de la NFL por The Associated Press en una encuesta de pretemporada.

El Jugador Más Valioso de la NFL de la AP en 2024 superó a Patrick Mahomes, quien había ocupado el primer puesto en cada una de las tres temporadas anteriores.

Allen recibió cinco votos de primer lugar de un panel de ocho periodistas de fútbol americano profesional de la AP, quienes clasificaron a los cinco mejores quarterbacks de cara a la temporada 2026. Los votos de primer lugar valían 10 puntos. Los sufragios del segundo al quinto lugar valían 5, 3, 2 y 1 puntos.

Allen apareció en las ocho papeletas y además obtuvo un voto de segundo lugar, uno de tercero y uno de cuarto.

Mahomes terminó segundo, apenas por delante del actual Jugador Más Valioso de la NFL, Matthew Stafford. Lamar Jackson quedó cuarto y Joe Burrow fue quinto.

1. Josh Allen, Bills de Buffalo

Allen respaldó su temporada de MVP con otra excelente campaña en 2025, pero la racha de cinco títulos consecutivos del Este de la Conferencia Americana (AFC) de los Bills terminó a manos de Nueva Inglaterra y el equipo quedó eliminado en los playoffs en la ronda divisional ante Denver, lo que le costó el puesto al entrenador Sean McDermott.

Allen lanzó para 3.668 yardas, 25 pases de anotación y tuvo 10 intercepciones, para un índice de pasador de 102,2. Corrió para 579 yardas y 14 TDs, fue seleccionado a su cuarto Pro Bowl y terminó tercero en la votación al MVP.

Allen y los Bills siguen buscando su primera aparición en el Super Bowl desde la temporada de 1993, pese a sumar siete clasificaciones consecutivas a la postemporada.

2. Patrick Mahomes, Chiefs de Kansas City

Mahomes terminó su peor temporada en la NFL en la banda tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) en la Semana 15. Los Chiefs tuvieron marca de 6-8 con Mahomes y perdieron los tres partidos sin él.

Aun así, el tres veces MVP del Super Bowl —elección unánime como número 1 en esta encuesta en 2023 y 2024— conserva el respeto suficiente como para recibir dos votos de primer lugar y terminar segundo detrás de Allen. Sumó 3.587 yardas por pase y 22 TDs, con 11 intercepciones, antes de caer por su primera lesión importante en la NFL. Mahomes apunta a estar listo para la Semana 1 mientras Kansas City intenta recuperarse de su primera temporada perdedora bajo el mando de Andy Reid.

3. Matthew Stafford, Rams de Los Ángeles

Stafford obtuvo honores de All-Pro del primer equipo por primera vez en su carrera de 17 años y superó a Drake Maye para ganar su primer premio de MVP de la NFL la temporada pasada.

Recibió un voto de primer lugar, dos de segundo y apareció en las ocho papeletas en la encuesta de pretemporada de este año. Los Rams terminaron con récord de 14-6, con dos victorias en playoffs y una derrota ante Seattle en el juego por el campeonato de la Conferencia Nacional (NFC).

Stafford lideró la NFL con 4.707 yardas por pase y 46 TDs. Lanzó ocho intercepciones y terminó segundo detrás de Maye con un índice de pasador de 109,2.

4. Lamar Jackson, Ravens de Baltimore

Jackson, tres veces All-Pro y dos veces MVP de la NFL, tuvo su primera temporada perdedora como titular, con marca de 6-7, y los Ravens de Baltimore se quedaron fuera de los playoffs.

Jackson lanzó para 2.549 yardas, 21 TDs y siete intercepciones, con un índice de pasador de 103,8. Registró el mínimo de su carrera con 349 yardas por tierra y dos anotaciones.

Jackson recibió dos votos de tercer lugar y apareció en seis papeletas.

5. Joe Burrow, Bengals de Cincinnati

Burrow disputó solo ocho partidos la temporada pasada debido a una lesión en un dedo del pie, y llevó a los Bengals a una marca de 5-3. Fue la tercera vez que jugó 10 partidos o menos por lesiones.

Burrow se recuperó la temporada siguiente para ganar el premio al Regreso del Año de la AP en las dos ocasiones anteriores.

El quarterback, tres veces Pro Bowl, lanzó para 1.809 yardas, 17 TDs y cinco intercepciones, con un índice de pasador de 100,7. Burrow apareció en cinco papeletas, con un voto de tercer lugar.