Conquista Jordan Walker el Derby de Jonrones con remontada histórica

El joven de los Cardenales superó a Kyle Schwarber y silenció al público de Filadelfia

Jordan Walker, de los Cardenales de San Luis, celebra después de ganar el Derby de Jonrones a Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, en el marco del Juego de Estrellas, el lunes 13 de julio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum)

Jordan Walker, de los Cardenales de San Luis, celebra después de ganar el Derby de Jonrones a Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, en el marco del Juego de Estrellas, el lunes 13 de julio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum)

FILADELFIA.- Jordan Walker arruinó la fiesta en Filadelfia y conectó jonrón en sus últimos seis swings para eliminar al toletero de los Filis Kyle Schwarber y silenciar a los abucheadores de Filadelfia en la ronda final, convirtiéndose el lunes por la noche en el primer Cardenal en ganar el Derby de Jonrones.

Schwarber conectó 11 jonrones durante su turno de 15 swings en la ronda final. Los aficionados de Filadelfia, que abuchearon a todos excepto a Schwarber y Bryce Harper durante toda la noche, se dirigieron en silencio hacia las salidas cuando el batazo ganador de Walker se elevó por encima de la pared del jardín izquierdo.

“Una vez me dijeron que no se abuchea a los don nadie”, dijo Walker. “Así que se siente bastante bien”.

Schwarber avanzó de la primera ronda y luego venció a Willson Contreras , de Boston , en un duelo mano a mano en la segunda ronda para enfrentarse a Walker, un jugador de 24 años que derrotó a Junior Caminero, de Tampa Bay, en la segunda ronda.

Schwarber, el líder de jonrones de las Grandes Ligas, hizo rugir a los aficionados en cada swing.

Con el botón superior de su jersey de los Cardenales desabrochado , el jugador de 24 años Walker pareció imperturbable ante los abucheos y el enorme escenario durante las festividades del Juego de Estrellas.

“Se lo ganó”, dijo Schwarber.

Walker mascaba un gran chicle y llevaba la gorra hacia atrás, igual que el miembro del Salón de la Fama y gran figura del Derby Ken Griffey Jr. Celebró de inmediato en el campo con su familia, mientras su padre se regocijaba al recordar cómo Walker empezó a conectar largos jonrones cuando tenía 6 años.

Cumplió este sueño de la infancia de manera dramática. Conectó su séptimo jonrón con dos swings restantes y su octavo en el siguiente swing para ganar swings de bonificación. Necesitando conectar cuatro jonrones seguidos para ganar , el derecho Jordan pegó uno que rebotó en la parte superior de la cerca del jardín central , a 401 pies de distancia. Llegó a 10 jonrones y los aficionados de Filadelfia abuchearon con todas sus fuerzas, solo para que Jordan culminara la sensacional remontada y celebrara mientras estallaban fuegos artificiales a su alrededor .

“Eso fue impresionante”, dijo Schwarber, subcampeón del Derby por segunda vez. “Fue impresionante lo que hizo”.

Walker es un All-Star por primera vez con los Cardenales y está teniendo una temporada de despegue. Ya suma un récord personal de 22 jonrones esta temporada después de batallar con un total combinado de 11 en los dos años anteriores.

Esos últimos seis en Filadelfia ahora quedaron estampados en el carrete de momentos destacados del Derby.

Un formato renovado del Derby ofreció gran dramatismo

MLB eliminó su reloj cronometrado esta temporada y regresó a un formato de swings, con cada bateador continuando si la sacaba en su último swing.

El tiempo extra entre swings les dio a los bateadores tiempo para seguir sus jonrones — y a Filadelfia un poquito más de tiempo para desatar esos abucheos guturales contra Contreras y Walker.

Cada jugador tuvo 20 swings en la primera ronda y los cuatro mejores avanzaron. Los bateadores fueron sembrados para la segunda ronda, donde el número 1 enfrenta al 4 y el 2 se mide al 3.

Cada jugador tuvo 15 swings en la segunda ronda, y los bateadores que conectaban jonrón en su swing final continuaban hasta que no conectaran jonrón.

Filadelfia llegó lista para celebrar a sus estrellas de poder

Los aficionados de los Filis estaban desbordantemente optimistas de que Schwarber y Harper de alguna manera pudieran llegar a la final y coronar al tercer campeón del Derby de la franquicia.

Harper conectó solo ocho en la primera ronda y fue el último toletero en intentar avanzar. Schwarber solo pudo mirar cómo Harper no logró acompañarlo. Schwarber, entonces con los Cachorros de Chicago, llegó a la final en 2018 en el Nationals Park antes de perder ante Harper cuando éste jugaba con los Nacionales.

“Agridulce”, dijo Schwarber después de la primera ronda el lunes. “Quería que los dos siguiéramos adelante”.

Schwarber y Harper — la primera pareja de compañeros de equipo en participar en el Derby desde 2018 — recibieron ovaciones ensordecedoras cuando el famoso anunciador de ring Michael Buffer los presentó antes de la competencia.

¿Y los otros seis toleteros en el cuadro, todos con sus jerseys de local con números de uniforme rojos, blancos y azules?

Sí, casi los abuchean fuera del estadio, con los más fuertes reservados para el toletero de los Yankees Ben Rice. Se rió con valentía mientras salía por su entrada de la Campana de la Libertad.

Harper — quien dijo más temprano el lunes que éste sería su último Derby — agitó los brazos y exhortó a la multitud a hacer más ruido mientras caminaba hacia la plataforma del home colocada en la segunda base. Harper casi rompió las cuerdas del ring al sacudirlas como un luchador profesional, y la multitud de Filadelfia enloqueció por la estrella conocida como The Showman.

Incluso abuchearon a los niños que recogían pelotas en los jardines.

El anunciador del sistema de sonido del Derby imploró a los aficionados que animaran durante algunos tramos silenciosos cuando se conectaban jonrones — edición no-Filis —.

Los aficionados sí se encendieron cuando el de Kansas City Jac Caglianone conectó uno hacia territorio de Ryan Howard hasta la tercera grada en el jardín derecho. Contreras los mandó al aire enrarecido del segundo nivel del jardín izquierdo. Un jonrón superó la última fila de asientos en esa sección y rebotó en el pasillo frente a un bar. Su batazo de 490 pies fue el más largo de la primera ronda.

Éste fue el primer Derby de Jonrones y Juego de Estrellas celebrado en el Citizens Bank Park desde que abrió en 2004 y el primer derby en Filadelfia desde que Barry Bonds superó a Mark McGwire en 1996 para ganar un evento vespertino frente a miles de asientos vacíos en el Veterans Stadium.

Este derby se agotó y se transmitió por Netflix por primera vez, con el servicio de streaming metiéndose en el juego esta temporada con un paquete de tres eventos. Netflix ya transmitió el juego de la noche inaugural, y la tercera atracción es el juego de Field of Dreams entre los Mellizos de Minnesota y los Filis de Filadelfia el 13 de agosto.