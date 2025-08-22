El sorteo del Mundial 2026 se realizará en el Kennedy Center de Washington, dice Trump

“Es el evento más grande, probablemente el más grande en deportes, supongo”, dijo

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump sostiene el trofeo del campeón de la Copa Mundial de la FIFA en la Oficina Oval junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino el viernes 22 de agosto del 2025. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó que el sorteo para la Copa Mundial 2026 se llevará a cabo el cinco de diciembre en el Kennedy Center en Washington, y no descartó que él mismo pueda supervisar el evento .

“Es el evento más grande, probablemente el más grande en deportes, supongo”, dijo Trump, quien hizo el anuncio durante un evento en la Oficina Oval junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el vicepresidente JD Vance.

Estados Unidos coorganiza el torneo el próximo año con Canadá y México, que por primera vez contará con 48 equipos nacionales en lugar de 32 . El sorteo en el Kennedy Center determinará los grupos de la Copa Mundial y los partidos que cada equipo jugará en la ronda inicial.

Infantino indicó que se disputará “104 partidos en un mes” y lo comparó con “104 Super Bowls”.

Trump retomó ese tema, diciendo: “Es como tener muchos Super Bowls en un corto período de tiempo, porque cada uno de estos juegos, esencialmente, es un Super Bowl. Algunos de ellos son más grandes que los Super Bowls, de hecho”.

Dijo que el Kennedy Center “dará un inicio fenomenal y estaremos involucrados”. Cuando se le preguntó si sería él quien saque los nombres de los equipos, Trump no respondió directamente, pero dejó la decisión a Infantino, diciendo que el jefe de la FIFA “era el jefe”.

“Es una propuesta muy interesante”, aseguró Infantino e indicó que él y Trump discutirían el asunto más a fondo.

Trump ha tomado el control del Kennedy Center y se instaló como presidente reemplazando a la junta de fideicomisarios con leales. También ha insinuado que le gustaría ver el lugar renombrado como el Centro Trump/Kennedy.

El presidente también aprovechó el anuncio de la FIFA del viernes para presumir sobre su despliegue de la Guardia Nacional y la federalización de la fuerza policial de Washington.

“Así que ahora, cuando tengamos este hermoso evento en diciembre, va a ser muy seguro”, dijo Trump. Añadió que el jefe de la FIFA “puede caminar por la calle con su hermosa esposa. Puede llevarla a cenar, si puede conseguir una reserva”.

Cuando se le preguntó sobre los aficionados en el extranjero que intentarán obtener una Visa estadounidenses para asistir al Mundial Trump inicialmente dijo que el proceso sería sencillo, pero luego añadió: “Ciertos países van a ser muy, muy fáciles, y otros países van a ser obviamente un poco más difíciles”.

En un movimiento inusual, Infantino también llevó el trofeo de la Copa Mundial con él a la Oficina Oval.

Es una superstición casi tan antigua como la propia Copa Mundial: los jugadores de los equipos nacionales de todo el mundo creen que tocar el trofeo antes de que su equipo realmente gane el torneo en el campo puede traer mala suerte.

Incluso Infantino señaló que el trofeo es “solo para ganadores”, pero luego añadió a Trump: “Y, dado que usted es un ganador, por supuesto que también puede hacerlo”.

El presidente hizo precisamente eso, comentando: “Es bastante pesado”.

Más tarde llamó al trofeo “una hermosa pieza de oro” y bromeó sobre quedárselo y exhibirlo en la Oficina Oval, que Trump ha redecorado con un ostentoso decorado dorado.

“Encaja muy bien justo en la pared de allí”, dijo Trump.