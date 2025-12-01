El papa reza por la paz ante la tumba en Líbano de un santo venerado por cristianos y musulmanes

León rezó en silencio en la tumba oscurecida y ofreció una lámpara como regalo de luz para el monasterio

El papa León XIV reza ante la tumba de san Charbel Makhlouf en el monasterio de San Marón, en Annaya, Líbano el lunes 1 de diciembre de 2025. (AP Foto/Domenico Stinellis, Pool)

ANNAYA, Líbano (AP) — El papa León XIV rezó el lunes en la tumba de un santo libanés venerado entre cristianos y musulmanes mientras traía un mensaje de paz, esperanza y coexistencia religiosa a una región desgarrada por el conflicto.

Mientras sonaban las campanas, el papamóvil cubierto de León serpenteó a través de la lluvia y miles de libaneses entusiastas se alinearon a lo largo de la ruta de su cortejo hacia Annaya, a unos 40 kilómetros de Beirut. Algunos ondeaban banderas libanesas y del Vaticano y lanzaban pétalos de flores y arroz sobre su auto en un gesto de bienvenida mientras pasaba rápidamente.

Cada año, cientos de miles de peregrinos visitan el monasterio en la cima de la colina de San Marón con vistas al mar para rezar en la tumba de san Charbel Makhlouf, un ermitaño maronita libanés que vivió de 1828 a 1898. Es conocido por supuestas curaciones milagrosas después de que las personas rezaran por su intercesión.

“Hermanas y hermanos, hoy encomendamos a la intercesión de san Charbel las necesidades de la Iglesia, Líbano y el mundo”, dijo León en francés. “Para el mundo, pedimos paz. La imploramos especialmente para Líbano y para todo el Levante”.

La visita de León a la tumba, la primera de un papa, dio inicio a un día ajetreado para el primer papa estadounidense de la historia. Recibió una bienvenida ruidosa y entusiasta de sacerdotes y monjas en el santuario de Nuestra Señora del Líbano en Harissa, una ciudad al norte de Beirut.

Allí, el pontífice instó a los trabajadores de la iglesia a ofrecer a sus feligreses, y especialmente a los jóvenes, esperanza en medio de las injusticias de la vida.

“Es necesario, incluso entre los escombros de un mundo que tiene sus propios fracasos dolorosos, ofrecerles perspectivas concretas y viables de renacimiento y crecimiento futuro”, dijo entre vítores y gritos de “Viva il Papa”.

Por la tarde, el papa debía presidir un encuentro interreligioso junto a líderes cristianos y musulmanes de Líbano en la capital, Beirut.

Un mensaje de paz en una época de agitación

Allí, se esperaba que León enfatizara su mensaje central de paz y coexistencia cristiano-musulmana en Líbano y otros lugares, en un contexto de conflicto en Gaza y tensiones políticas en Líbano que son peores de lo que han sido en años. Su visita llega en un momento delicado para el pequeño país mediterráneo tras años de crisis económicas y estancamiento político, marcado por la explosión del puerto de Beirut en 2020.

“Nosotros, como libaneses, necesitamos esta visita después de todas las guerras, crisis y desesperación que hemos vivido”, dijo el reverendo Youssef Nasr, secretario general de las Escuelas Católicas en Líbano, quien estuvo presente para dar la bienvenida a León en la Basílica de Nuestra Señora del Líbano en Harissa, una ciudad al norte de Beirut. “La visita del papa da un nuevo impulso a los libaneses para levantarse y aferrarse a su país”.

Más recientemente, Líbano ha estado profundamente dividido por los llamados a que Hezbollah, un grupo político y militar libanés, se desarme después de librar una guerra con Israel el año pasado que dejó al país gravemente dañado.

León se movía por Líbano en un papamóvil cerrado, en contraste con el anterior papa Francisco, quien evitó los papamóviles a prueba de balas durante sus 12 años de pontificado. Tropas libanesas se desplegaron a ambos lados de la carretera a lo largo de la ruta de su cortejo.

León terminará el día en un mitin para jóvenes libaneses en Bkerki, la sede de la Iglesia maronita, donde se espera que los anime a perseverar y no abandonar el país como muchos otros a pesar de los muchos desafíos de Líbano.

Un llamado a los cristianos para que se queden

León llegó el domingo a Líbano desde Turquía, donde inició su primer viaje como papa. En su discurso de apertura, León desafió a los líderes políticos de Líbano a dejar de lado sus diferencias y trabajar para ser verdaderos pacificadores, al tiempo que instó a los cristianos libaneses en particular a permanecer en el país.

Hoy en día, los cristianos constituyen alrededor de un tercio de los cinco millones de habitantes de Líbano, lo que le da a la pequeña nación en la costa oriental del Mediterráneo el mayor porcentaje de cristianos en Oriente Medio.

Un acuerdo de reparto de poder vigente desde la independencia de Francia exige que el presidente sea un cristiano maronita, lo que convierte a Líbano en el único país árabe con un jefe de estado cristiano.

La comunidad cristiana de Líbano ha perdurado en su tierra ancestral incluso cuando el auge del Estado Islámico provocó un éxodo de comunidades en Irak y Siria que datan de la época de los Apóstoles. Aunque el éxodo cristiano en Líbano ha sido más lento después de la importante emigración durante la guerra civil, la marcha de población sigue siendo una preocupación para el Vaticano, que ve la presencia cristiana aquí como un baluarte para la Iglesia en la región.

“Nos quedaremos aquí”, dijo May Noon, una peregrina que esperaba a León fuera del monasterio de San Charbel. “Nadie puede arrancarnos de este país, debemos vivir en él como hermanos porque la Iglesia no tiene enemigo”.

El obispo Antoine-Charbel Tarabay acompañó a un grupo de 60 personas de la diáspora libanesa en Australia para dar la bienvenida a León y unirse a su oración por la paz, pero también para reforzar la presencia cristiana en el país.

“Aunque vivimos en el extranjero, sentimos que necesitamos apoyar a los jóvenes y las familias para que se queden aquí”, dijo mientras esperaba que el papa se reuniera con el clero en Harissa, al norte de Beirut. “No nos gusta ver a más y más personas dejando Líbano, especialmente a los cristianos”.

Tarabay dijo que los libaneses estaban agradecidos de que León eligiera visitarles en su primer viaje como papa.

“Decidió decir que aquí tenemos gente que sufre, tenemos jóvenes que están muy al borde de la desesperación”, afirmó. León, dijo, decidió: “Tengo que ir allí y decirles ‘No están olvidados'”.