¿La atrapada del año?

El wide receiver Treylon Burks (13), de los Commanders de Washington, atrapa un pase de touchdown con una mano mientras Riley Moss, izquierda, de los Broncos de Denver, defiende durante la segunda mitad del partido de la NFL, el domingo 30 de noviembre de 2025, en Landover, Maryland. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

LANDOVER, Maryland, EE.UU. (AP) — Treylon Burks de los Commanders de Washington realizó una de las mejores recepciones de la temporada 2025 de la NFL, una atrapada cayendo con una sola mano en la esquina de la zona de anotación contra los Broncos de Denver la noche del domingo.

Con Washington enfrentando un tercer intento y gol desde la yarda cinco en su primera posesión de la segunda mitad, Marcus Mariota recibió el balón en formación escopeta y lanzó a Burks en una ruta de fade. Burks estaba bien cubierto por el esquinero de los Broncos, Riley Moss, pero se giró, saltó y extendió su brazo derecho, atrapando el balón mientras caía al césped.

Fue el segundo touchdown en la carrera de Burks y el primero desde 2022, y recibió elogios del comentarista de NBC Cris Collinsworth, quien lo comparó con una famosa atrapada con una mano de Odell Beckham Jr. durante un juego nocturno de domingo en 2014.

Beckham se dio cuenta, publicando “13 13” —el número de Burks— en las redes sociales.

Burks regresó a la alineación después de haberse sometido a una cirugía en el dedo de esa misma mano derecha hace tres semanas. El jugador de cuarto año llegó al juego con solo cuatro recepciones para 72 yardas esta temporada.